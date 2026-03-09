Η Λάρνακα γέμισε την αίθουσα για τον Ανδρέα Αποστόλου - Ισχυρό μήνυμα στήριξης και νίκης

Οι πολίτες έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, γεμίζοντας ασφυκτικά τον χώρο και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα δυναμικό κλίμα για την υποψηφιότητα Αποστόλου.

Η βραδιά ξεκίνησε με την παρουσίαση των πολιτών που υπογράφουν και στηρίζουν την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές.

Η παρουσία τους, όπως επισημάνθηκε, αντανακλά τη διαχρονική στήριξη και εμπιστοσύνη προς τον Ανδρέα Αποστόλου από ανθρώπους της κοινωνίας με ενεργό παρουσία και προσφορά.

Τα μηνύματα της ομιλίας



Στην ομιλία του, ο Ανδρέας Αποστόλου αναφέρθηκε στο έργο που υλοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, μαζί με την κοινωνία που τον στηρίζει, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες για τους ασθενείς, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, τις οικογένειές, αλλά και τις δράσεις για την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες για τη δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, στην προώθηση υποδομών για καρκινοπαθείς στη Λάρνακα, καθώς και σε παρεμβάσεις που αφορούν τη στήριξη των οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία.

«Κανένας Μόνος»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Ανδρέας Αποστόλου επανέλαβε το μήνυμα που συνοδεύει την πολιτική του πορεία:

«Η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Κανένας ασθενής μόνος, κανένα παιδί μόνο, καμία οικογένεια μόνη. Κανένας μόνος».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον Ανδρέα Αποστόλου να ευχαριστεί τους πολίτες για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους.