Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση

«Η επανάληψη περιστατικών βίας στα ΤΑΕΠ δεν αποτελεί σύμπτωση – αποτελεί αποτυχία του συστήματος προστασίας»

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι.) καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το νέο περιστατικό βίας που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, κατά το οποίο ασθενής επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά εναντίον μελών του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Το περιστατικό αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο γεγονός. Αντιθέτως, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που καταγράφονται με ανησυχητική συχνότητα στα Δημόσια Νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, τα οποία αποτελούν την πρώτη γραμμή του δημόσιου συστήματος υγείας.

Δεν θα επαναλάβουμε εκ νέου τοποθετήσεις για τη λειτουργία και τον σκοπό των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, διότι πλέον κινδυνεύουμε να καταστούμε γραφικοί. Τα ζητήματα αυτά έχουν τεθεί επανειλημμένα και με σαφήνεια.

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. θεωρεί ότι η επανάληψη περιστατικών βίας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια εγείρει πλέον σοβαρά ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα των μέτρων που η Πολιτεία και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) δηλώνουν ότι εφαρμόζουν για την προστασία του προσωπικού.

Τα επαναλαμβανόμενα αυτά περιστατικά καταδεικνύουν ότι το υφιστάμενο πλαίσιο μέτρων δεν επαρκεί και ότι η προστασία των επαγγελματιών υγείας δεν μπορεί να παραμένει σε επίπεδο διακηρύξεων.

Η Πολιτεία και ο Ο.Κ.Υπ.Υ. φέρουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας στα Δημόσια Νοσηλευτήρια και οφείλουν να εξηγήσουν με σαφήνεια κατά πόσο θεωρούν πράγματι ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα έχουν αποδώσει.

Τα γεγονότα, δυστυχώς, υποδεικνύουν το αντίθετο.

Οι επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή του συστήματος δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται σε περιβάλλον όπου η βία αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενο ή σχεδόν αναμενόμενο φαινόμενο.

Τέλος, η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. εκφράζει την πλήρη στήριξη και αλληλεγγύη της προς τους συναδέλφους που δέχθηκαν την επίθεση, καθώς και προς όλο το προσωπικό του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, το οποίο καθημερινά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας των ασθενών.