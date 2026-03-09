ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

Επιπρόσθετα, ευρωπαϊκοί οργανισμοί ασφάλειας έχουν επισημάνει ότι τα υπάρχοντα πρότυπα δεν εξασφαλίζουν επαρκώς ότι οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θύρες μπορούν να ανοίξουν μετά από ατύχημα ή και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού στο όχημα.

Με βάση τα πιο πάνω, γίνονται οι πιο κάτω συστάσεις προς τους κατόχους των οχημάτων στην Κύπρο με τέτοιου είδους χειρολαβές:

1. Ενημερωθείτε άμεσα από το εγχειρίδιο χρήσης (owner’s manual) του οχήματός σας για τον ακριβή τρόπο χρήσης του χειροκίνητου μηχανισμού απεγκλωβισμού, καθώς και για τη διαδικασία ανοίγματος θυρών όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική ισχύς.

2. Αναγνωρίστε πού βρίσκονται οι χειροκίνητες απασφαλίσεις (manual releases), τόσο για τις μπροστινές όσο και για τις πίσω πόρτες.

3. Ενημερώστε όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν και επιβαίνουν στο όχημα για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απεγκλωβισμού.

4. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς η σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών χειρολαβών εξαρτάται και από αυτή.

5. Ελέγξτε εάν το όχημά σας υπόκειται σε ανάκληση μέσω της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή ή/και των ανακοινώσεων στο EU Safety Gate.

6. Σε περίπτωση συμβάντος δυσλειτουργίας των χειρολαβών των θυρών, μην χρησιμοποιείτε το όχημα μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].