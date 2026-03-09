Themasports lifenewscy
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

 09.03.2026 - 10:38
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ενημερώνει το κοινό ότι, σύμφωνα με διεθνείς φορείς οδικής ασφάλειας, έχουν καταγραφεί περιστατικά, όπου ηλεκτρονικά ελεγχόμενες ή/και πλήρως ενσωματωμένες («κρυφές») χειρολαβές θυρών οχημάτων δεν λειτούργησαν σωστά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως οδικές συγκρούσεις και πυρκαγιές. Επίσης, σε ορισμένα συμβάντα η πτώση τάσης της μπαταρίας είχε ως αποτέλεσμα οι εξωτερικές χειρολαβές να αδρανοποιηθούν στην κλειστή (κρυφή) τους θέση.

Επιπρόσθετα, ευρωπαϊκοί οργανισμοί ασφάλειας έχουν επισημάνει ότι τα υπάρχοντα πρότυπα δεν εξασφαλίζουν επαρκώς ότι οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θύρες μπορούν να ανοίξουν μετά από ατύχημα ή και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού στο όχημα.

Με βάση τα πιο πάνω, γίνονται οι πιο κάτω συστάσεις προς τους κατόχους των οχημάτων στην Κύπρο με τέτοιου είδους χειρολαβές:

1. Ενημερωθείτε άμεσα από το εγχειρίδιο χρήσης (owner’s manual) του οχήματός σας για τον ακριβή τρόπο χρήσης του χειροκίνητου μηχανισμού απεγκλωβισμού, καθώς και για τη διαδικασία ανοίγματος θυρών όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική ισχύς.

2. Αναγνωρίστε πού βρίσκονται οι χειροκίνητες απασφαλίσεις (manual releases), τόσο για τις μπροστινές όσο και για τις πίσω πόρτες.

3. Ενημερώστε όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν και επιβαίνουν στο όχημα για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απεγκλωβισμού.

4. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς η σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών χειρολαβών εξαρτάται και από αυτή.

5. Ελέγξτε εάν το όχημά σας υπόκειται σε ανάκληση μέσω της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή ή/και των ανακοινώσεων στο EU Safety Gate.

6. Σε περίπτωση συμβάντος δυσλειτουργίας των χειρολαβών των θυρών, μην χρησιμοποιείτε το όχημα μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

