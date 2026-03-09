Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

 09.03.2026 - 10:21
Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

Προσωρινά αναστάλθηκαν οι θανατώσεις ζώων που έχουν μολυνθεί με αφθώδη πυρετό, έπειτα από περιστατικά παρενόχλησης και απειλών εναντίον κτηνιάτρων από κτηνοτρόφους, όπως δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

«Ο λόγος που σταμάτησαν οι θανατώσεις ήταν διότι υπήρχαν διάφορα περιστατικά παρενόχλησης στο έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των ιδιωτών κτηνιάτρων», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι έγιναν καταγγελίες στην Αστυνομία για διερεύνηση απειλών.

Η κ. Γεωργιάδου εξήγησε ότι η καθολική θανάτωση των ζώων σε μολυσμένα κοπάδια εφαρμόζεται βάσει των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η απάντηση ήταν κάθετη για την καθολική θανάτωση των ζώων του μολυσμένου κοπαδιού», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε τη σημασία των περιοριστικών μέτρων για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού. «Αυτή η τόσων ημερών προσπάθεια είναι να τον κρατήσουμε στη Λάρνακα για να σώσουμε τους υπόλοιπους», είπε, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις αντιδράσεις που, όπως ανέφερε, δυσκολεύουν το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο θανάτωσης των ζώων με έμβολο, διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία σε έκτακτες καταστάσεις. «Χρειαζόμαστε ταχύτητα… ο ιός πρέπει να περιοριστεί για να σώσουμε τα ζώα της υπόλοιπης Κύπρου», τόνισε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι στις τάφρους ταφής χρησιμοποιούνται απολυμαντικά και ειδικά υλικά, όπως άργιλος και ασβέστης, με συντονισμό διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθούν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν νέα κρούσματα σε δύο μονάδες: ένα βοοστάσιο στη Δρομολαξιά, εντός της μολυσμένης ζώνης των τριών χιλιομέτρων, και μια μονάδα αιγοπροβάτων στην Αραδίππου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία - Πότε επιστρέφει η σκόνη και πότε θα δούμε ξανά βροχές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου - Πολλά τα ονόματα, κάποια γνωστά, άλλα άγνωστα
Νέες ακυρώσεις πτήσεων και τη Δευτέρα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά
Ήξερες ότι υπάρχουν Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια; Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποια παιδιά μπορούν να ενταχθούν
Σε ιστορικό άλμα η τιμή του πετρελαίου: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι – «Μικρό το τίμημα» απαντά ο Τραμπ
Οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και η στεγαστική κρίση ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΕΚΤΑΚΤΟ: Συναγερμός στο Ακρωτήρι – Σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας – Ποιες οι οδηγίες

 09.03.2026 - 10:19
Επόμενο άρθρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

 09.03.2026 - 10:38
LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

Έκρυθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία λέει πως καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν σε πετρελαιοπηγή. Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή» Στην Κύπρο Μακρόν και Μητσοτάκης. Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

  •  09.03.2026 - 06:32
ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

  •  09.03.2026 - 11:00
Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλευτή

  •  09.03.2026 - 11:02
Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

  •  09.03.2026 - 10:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

  •  09.03.2026 - 10:38
Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

  •  09.03.2026 - 09:16
Χαμός στη Λεμεσό: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους επιτέθηκαν - Έριχναν πέτρες σε πυροσβέστες

Χαμός στη Λεμεσό: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους επιτέθηκαν - Έριχναν πέτρες σε πυροσβέστες

  •  09.03.2026 - 08:55
Σε μια πανέμορφη αυλή θα στηθεί κάτι ξεχωριστό το Μεγάλο Σάββατο – Μην το χάσετε

Σε μια πανέμορφη αυλή θα στηθεί κάτι ξεχωριστό το Μεγάλο Σάββατο – Μην το χάσετε

  •  09.03.2026 - 09:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα