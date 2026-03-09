Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

«Ο λόγος που σταμάτησαν οι θανατώσεις ήταν διότι υπήρχαν διάφορα περιστατικά παρενόχλησης στο έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των ιδιωτών κτηνιάτρων», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας ότι έγιναν καταγγελίες στην Αστυνομία για διερεύνηση απειλών.

Η κ. Γεωργιάδου εξήγησε ότι η καθολική θανάτωση των ζώων σε μολυσμένα κοπάδια εφαρμόζεται βάσει των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η απάντηση ήταν κάθετη για την καθολική θανάτωση των ζώων του μολυσμένου κοπαδιού», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε τη σημασία των περιοριστικών μέτρων για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση του ιού. «Αυτή η τόσων ημερών προσπάθεια είναι να τον κρατήσουμε στη Λάρνακα για να σώσουμε τους υπόλοιπους», είπε, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τις αντιδράσεις που, όπως ανέφερε, δυσκολεύουν το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο θανάτωσης των ζώων με έμβολο, διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία σε έκτακτες καταστάσεις. «Χρειαζόμαστε ταχύτητα… ο ιός πρέπει να περιοριστεί για να σώσουμε τα ζώα της υπόλοιπης Κύπρου», τόνισε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι στις τάφρους ταφής χρησιμοποιούνται απολυμαντικά και ειδικά υλικά, όπως άργιλος και ασβέστης, με συντονισμό διαφόρων αρμόδιων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθούν περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

Την Κυριακή εντοπίστηκαν νέα κρούσματα σε δύο μονάδες: ένα βοοστάσιο στη Δρομολαξιά, εντός της μολυσμένης ζώνης των τριών χιλιομέτρων, και μια μονάδα αιγοπροβάτων στην Αραδίππου.

