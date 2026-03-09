Λετυμπιώτης: Το μήνυμα που στέλνει η επίσκεψη Μακρόν-Μητσοτάκη – Οι βάσεις, οι διπλωματικές επαφές και ο ανθρωπιστικός ρόλος της Κύπρου

Μιλώντας το πρωί στην κρατική τηλεόραση, σημείωσε πως «είναι μία υψηλού συμβολισμού επίσκεψη. Στέλνει ένα μήνυμα ότι η Κύπρος είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Κύπρος. Η συνδρομή και η στήριξη των κοινωνικών εταίρων ήταν και άμεση αλλά και στη βάση των δικών μας αναγκών και προδιαγραφών».

Πρόσθεσε πως «είναι και ουσιαστική αυτή η ταυτόχρονη παρουσία. Είναι ο ευρύτερος συντονισμός, όχι μόνο ως προς την συνδρομή που έχουν παράσχει και παρέχουν η Ελλάδα και η Γαλλία, αλλά και ως προς την εξέλιξη αυτής της περιφερειακής κρίσης. Μια περιφερειακή κρίση που ούτε άμεσα είτε έμμεσα επηρεάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Κυπριακή Δημοκρατία ως το πλησιέστερο κράτος μέλος στην περιοχή».

«Δεν αναμένω σήμερα να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Αυτό όμως που σήμερα θα υπάρξει θα είναι να εκπέμψουμε το μήνυμα της ασφάλειας, της σταθερότητας και ξανά το μήνυμα το οποίο από την πρώτη στιγμή που εκπαιδεύουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα η Κύπρος, ότι ουδέποτε μας ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε μέρος της λύσης», σημείωσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι δεν είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκρίνεται αλλά χώρες σημείωσε πως «σε αυτό το στάδιο, στο πλαίσιο, στο μέτρο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν, να υπενθυμίσουμε ότι σε κανένα εκ των δύο τουλάχιστον περιστατικών δεν υπήρξε καμία απειλή ή ένδειξη απειλής προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Και τα δύο περιστατικά που έχουν σημειωθεί, την Κυριακή το βράδυ αλλά και την Δευτέρα το μεσημέρι, είχαν ως στόχο τις βρετανικές βάσεις. Και είναι στη βάση αυτής της αξιολόγησης των αναγκών που υπάρχουν που λαμβάνονται τα συγκεκριμένα μέτρα»

Πρόσθεσε πως «τα μέτρα που ήδη λαμβάνονται, η συνδρομή που έχει ήδη ληφθεί από τα κράτη-μέλη, σε διμερές επίπεδο, είναι τα μέτρα τα οποία κρίνονται αυτήν τη στιγμή ως ικανοποιητικά».

Ερωτηθείς αν έχει η Κυπριακή Κυβέρνηση τη δυνατότητα να γνωρίζει τι γίνεται στις βάσεις, πρώτο ερώτημα και αν υπάρχει τελικά λόγος ανησυχίας από την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται στην περιοχή μας» απάντησε πως «θεωρούμε ότι οι πολίτες μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης οφείλουν να έχουν μια διαφανή και ειλικρινή ενημέρωση. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που έχουμε επιλέξει να λειτουργήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ κέντρο Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, ώστε η ενημέρωση να είναι συνεχής και σε πραγματικό χρόνο. Και σας διαβεβαιώ πως ό,τι μέχρι σήμερα έρθει στην δική μας αντίληψη, το έχουμε επικοινωνήσει με τον πλέον δημόσιο τρόπο».

Συνέχισε σημειώνοντας πως «είμαστε σε μια περιοχή στην οποία βρισκόμαστε στις παρυφές μιας περιφερειακής κρίσης, η οποία όμως μας αγγίζει και την οποία πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς. Προφανώς και αξιολογούνται τα δεδομένα. Ανησυχία νομίζω υπάρχει και ανά το παγκόσμιο και ποτέ δεν μπορεί να υποβαθμιστεί μια τέτοιου μεγέθους σύρραξη, με την ρευστότητα που την χαρακτηρίζει. Δεν έχουμε ενδείξεις, ούτε πληροφορίες, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ποτέ αποτελέσει στόχο».

«Ως προς το καθεστώς των Βρετανικών βάσεων, είναι μια συζήτηση, νομίζω, που εδώ και δεκαετίες γίνεται στη χώρα μας. Τις τελευταίες μέρες είναι πιο επίκαιρη, ενδεχομένως, να είναι πιο σχετική. Είναι γνωστό ότι, βάσει της συνθήκης εγκαθίδρυσης, υπάρχουν εκείνες οι δυνατότητες και εκείνες οι αδυναμίες, αν θέλετε, ως προς το τι μπορεί να πράξει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς, όμως, δεν μένουμε μόνο στο τυπικό. Αυτό το οποίο αναμένουμε, αυτό το οποίο επικοινωνούμε με κάθε ευκαιρία, είναι ότι με το Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πλέον μια εταιρική σχέση. Έχουμε μια στενή σχέση εταιρικής συνεργασίας. Και αυτό που αναμένουμε, αυτό που ζητούμε, είναι να γίνεται απόλυτα σεβαστός ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ανθρωπιστικός, αποκλειστικά, ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας, να υπάρχει εκείνος ο απαραίτητος συντονισμός».

Οι διπλωματικές επαφές

Ερωτηθείς αν η Κυπριακή Κυβέρνηση, μέσω της πρεσβείας του Ιράν στην Κύπρο, μπορεί να ζητήσει να μεταφέρει το μήνυμα στην Τεχεράνη ότι η Κύπρος δεν εμπλέκεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτές τις επιχειρήσεις, απλά είναι το ζήτημα της γεωγραφίας που δεν αλλάζει, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε πως «υπάρχουν δύο πτυχές τις οποίες θα πρέπει να δούμε. Η πρώτη πτυχή είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι σήμερα η πραγματικότητα στο Ιράν, τις τελευταίες επτά μέρες, δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας ή λειτουργίας με τον κανονικό, αν θέλετε, τρόπο ή με την κανονική ταχύτητα. Αυτό το μήνυμα, όμως, το έχουμε στείλει με την ίδια σαφήνεια. Δεν έχουμε διακόψει, προφανώς, διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν. Το έχουμε στείλει με κάθε δυνατό τρόπο, με κάθε διπλωματικό μέσο και το στέλνουμε καθημερινά. Υπάρχει επικοινωνία και με την πρεσβεία».

Η χρήση βρετανικών βάσεων από ΗΠΑ

Όσον αφορά τη συμφωνία ΗΠΑ-Βρετανίας για τη χρήση των Βάσεων δήλωσε πως «αυτό το οποίο έχουμε ενημερωθεί, σε κατ’ επανάληψη την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την πρώτη αναφορά του κ. Στάρμερ, είναι ότι στους προγραμματισμούς, στους όποιους σχεδιασμούς ή στις διερευνητικές επαφές που γίνονται μεταξύ ΗΒ-ΗΠΑ, σε αυτές τις προθέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο».

Το «κρίσιμο» ερώτημα

Ερωτηθείς εάν ο Τραμπ κάποια στιγμή μας ζητήσει να χρησιμοποιήσει τη βάση Ανδρέα Παπανδρέου, έχουμε το ανάστημα να πούμε όχι, απάντησε πως «στην πολιτική τα υποθετικά ερωτήματα δύσκολα απαντώνται. Έχουμε πει, έχουμε καταστήσει σαφές, το έχουμε δηλώσει, το έχουμε υπογραμμίσει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει εμπλακεί ούτε πρόκειται ποτέ να εμπλακεί σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση. Αυτό που δεν θα αρνηθούμε ποτέ σε κανένα είναι να δώσουμε διευκολύνσεις στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτόν τον ρόλο είναι που θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα