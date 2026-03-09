Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΧαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

 09.03.2026 - 09:16
Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή "Πρωτοσέλιδο", για τη νέα πολιτική της πορεία, τη ρήξη με το ΑΚΕΛ, τη συνεργασία της με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αλλά και τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε, τονίζοντας ότι στόχος της δεν είναι η επανεκλογή αλλά η ενίσχυση της μάχης κατά της διαφθοράς.

Όπως ανέφερε, η επιλογή της αποτελεί «απόφαση συνείδησης», σε μια περίοδο που, όπως είπε, η Κύπρος βιώνει βαθιά θεσμική κρίση.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν την απασχολεί η προσωπική της επανεκλογή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου», αλλά το να μπουν στη Βουλή άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά, ιδιαίτερα σε θέματα δημόσιας διοίκησης και πάταξης της διαφθοράς. Όπως υποστήριξε, «η διαφθορά είναι το ύψιστο σαράκι που τρώει τον τόπο μας», σημειώνοντας ότι τελικά το κόστος των φαινομένων διαφθοράς το πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις διαφωνίες που είχε κατά καιρούς με το ΑΚΕΛ, αλλά και στη συνεργασία της με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου. Μιλώντας για τη στάση της στην πολιτική, τόνισε ότι ποτέ δεν επιδίωξε να είναι «το καλό παιδί της ηγεσίας», κάτι που, όπως είπε, της δημιούργησε αρκετά προβλήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε δύο μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις στην Αγγλία. Όπως είπε, μετά από τέτοιες εμπειρίες οι προτεραιότητες των ανθρώπων αλλάζουν, καθώς πολλοί επιθυμούν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε όλη τη διαδρομή της επέλεγε να παίρνει αποφάσεις ακόμη κι όταν είχαν πολιτικό κόστος, σημειώνοντας πως η μεγαλύτερη δύναμή της παραμένει η αλήθεια.

Δείτε το Βίντεο:
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καιρός: Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία - Πότε επιστρέφει η σκόνη και πότε θα δούμε ξανά βροχές
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Μαρτίου - Πολλά τα ονόματα, κάποια γνωστά, άλλα άγνωστα
Νέες ακυρώσεις πτήσεων και τη Δευτέρα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Δείτε αναλυτικά
Ήξερες ότι υπάρχουν Αθλητικά Γυμνάσια και Λύκεια; Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις και ποια παιδιά μπορούν να ενταχθούν
Σε ιστορικό άλμα η τιμή του πετρελαίου: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι – «Μικρό το τίμημα» απαντά ο Τραμπ
Οι εξελίξεις σε Μ. Ανατολή και η στεγαστική κρίση ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λεμεσό: Στο νοσοκομείο ένα πρόσωπο - Απεγκλωβίστηκε από το όχημα του

 09.03.2026 - 09:10
Επόμενο άρθρο

Ύψος: Πόσο επηρεάζει σχέσεις και εισόδημα – Οι προτιμήσεις ανδρών και γυναικών

 09.03.2026 - 09:41
LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

Έκρυθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή: Επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον εγκαταστάσεων των ΗΠΑ στο Ιράκ. Η Σαουδική Αραβία λέει πως καταρρίφθηκαν 4 drones που κατευθύνονταν σε πετρελαιοπηγή. Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν «πυραυλική απειλή» Στην Κύπρο Μακρόν και Μητσοτάκης. Δείτε live όλες τις εξελίξεις από το ThemaOnline.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

LIVE: Στα κατεχόμενα τα έξι τουρκικά F16 - Επίθεση στο Άμπου Ντάμπι από το Ιράν

  •  09.03.2026 - 06:32
ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

ΠτΔ για F-16 στα κατεχόμενα: «Ο,τι και να πράξουν, ό,τι και να φέρουν, η Τουρκία δεν θα πάψει να είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο»

  •  09.03.2026 - 11:00
Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε προσωπικό

Νέο περιστατικό βίας σε ΤΑΕΠ – Ασθενής επιτέθηκε σε προσωπικό

  •  09.03.2026 - 11:02
Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

Αποκάλυψη για αναστολή θανατώσεων ζώων - Υπήρξαν απειλές κατά κτηνιάτρων - Κρούσματα σε δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες την Κυριακή

  •  09.03.2026 - 10:21
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποίηση ΤΟΜ για ελαττωματικές χειρολαβές θυρών – Ελέγξτε άμεσα το όχημά σας

  •  09.03.2026 - 10:38
Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

  •  09.03.2026 - 09:16
Χαμός στη Λεμεσό: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους επιτέθηκαν - Έριχναν πέτρες σε πυροσβέστες

Χαμός στη Λεμεσό: Πήγαν να σβήσουν φωτιά και τους επιτέθηκαν - Έριχναν πέτρες σε πυροσβέστες

  •  09.03.2026 - 08:55
Σε μια πανέμορφη αυλή θα στηθεί κάτι ξεχωριστό το Μεγάλο Σάββατο – Μην το χάσετε

Σε μια πανέμορφη αυλή θα στηθεί κάτι ξεχωριστό το Μεγάλο Σάββατο – Μην το χάσετε

  •  09.03.2026 - 09:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα