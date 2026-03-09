Χαραλαμπίδου: «Δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου» – Η ρήξη με το ΑΚΕΛ και η μάχη κατά της διαφθοράς - Δείτε βίντεο

Όπως ανέφερε, η επιλογή της αποτελεί «απόφαση συνείδησης», σε μια περίοδο που, όπως είπε, η Κύπρος βιώνει βαθιά θεσμική κρίση.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν την απασχολεί η προσωπική της επανεκλογή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν με απασχολεί η επανεκλογή μου», αλλά το να μπουν στη Βουλή άνθρωποι που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά, ιδιαίτερα σε θέματα δημόσιας διοίκησης και πάταξης της διαφθοράς. Όπως υποστήριξε, «η διαφθορά είναι το ύψιστο σαράκι που τρώει τον τόπο μας», σημειώνοντας ότι τελικά το κόστος των φαινομένων διαφθοράς το πληρώνουν οι ίδιοι οι πολίτες.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις διαφωνίες που είχε κατά καιρούς με το ΑΚΕΛ, αλλά και στη συνεργασία της με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη σε ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου. Μιλώντας για τη στάση της στην πολιτική, τόνισε ότι ποτέ δεν επιδίωξε να είναι «το καλό παιδί της ηγεσίας», κάτι που, όπως είπε, της δημιούργησε αρκετά προβλήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε δύο μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις στην Αγγλία. Όπως είπε, μετά από τέτοιες εμπειρίες οι προτεραιότητες των ανθρώπων αλλάζουν, καθώς πολλοί επιθυμούν περισσότερο χρόνο για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι σε όλη τη διαδρομή της επέλεγε να παίρνει αποφάσεις ακόμη κι όταν είχαν πολιτικό κόστος, σημειώνοντας πως η μεγαλύτερη δύναμή της παραμένει η αλήθεια.