Γιατρός του Χάρβαρντ προτείνει 8 πρωινές συνήθειες για υγιές έντερο

Ο Δρ Saurabh Sethi, γαστρεντερολόγος από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μοιράζεται τακτικά συμβουλές με τους περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ακόλουθους του στην πλατφόρμα.

Στην ανάρτηση αποκάλυψε πράγματα που κάνει και που συνιστά να κάνουμε όλοι.

1. Ενυδάτωση

Το πρώτο πράγμα που κάνει με το που ξυπνήσει είναι να «πίνει νερό πριν από τον καφέ», επειδή «ενυδατώνει τον οργανισμό μετά τον ύπνο και ενεργοποιεί την πέψη».

2. Ηλιακό φως

Στη συνέχεια, εκτίθεται στο πρωινό φως του ήλιου την πρώτη ώρα μετά το πρωινό ξύπνημα, κάτι που, όπως έγραψε, «επαναρυθμίζει το βιολογικό ρολόι του σώματος και αυξάνει τη σεροτονίνη για καλύτερη πέψη». Το βιολογικό ρολόι, γνωστό και ως κιρκάδιος ρυθμός, είναι το εσωτερικό σύστημα που ρυθμίζει τον ύπνο, τη θερμοκρασία και την έκκριση ορμονών.

Προηγούμενη μελέτη έδειξε ότι το πρωινό φως της ημέρας οδηγεί σε βελτίωση των κιρκαδικών ρυθμών της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης προκαλούν φλεγμονή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εντερικά προβλήματα, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

3. Αναπνοές

Ο Δρ Sethi συμπεριλαμβάνει στη ρουτίνα του ασκήσεις αναπνοών: «Δύο έως τρία λεπτά βαθιάς αναπνοής από την κοιλιά πριν το πρωινό», η οποία, όπως εξήγησε, «ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο και ηρεμεί τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου». Το πνευμονογαστρικό νεύρο στέλνει σήματα από το έντερο στον εγκέφαλο, και ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου είναι η σύνδεση μεταξύ των δύο.

4. Πρωινό με πρεβιοτικά

Το πρώτο γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει τροφές που περιέχουν πρεβιοτικά, όπως ελαφρώς άγουρες μπανάνες και βρώμη. Τα πρεβιοτικά βοηθούν στην ανάπτυξη καλών βακτηρίων στο μικροβίωμα του εντέρου. Ένα υγιές μικροβίωμα περιλαμβάνει πλήθος τέτοιων βακτηρίων, υποστηρίζοντας την πέψη, το ανοσοποιητικό σύστημα και την ψυχική υγεία.

Οι άγουρες μπανάνες είναι πλούσιες σε άμυλο και πηκτίνη, δύο τύπους ινών που λειτουργούν ως πρεβιοτικά, βοηθώντας στην προώθηση ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου.



5. Πρωτεΐνες και φυτικές ίνες

Συμπληρωματικά με τα πρεβιοτικά, ο Δρ. Sethi δεν παραλείπει από το πρωινό του πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, που εκτός από την ενίσχυση του μικροβιώματος του εντέρου, ισορροπούν το σάκχαρο του αίματος. Ο συνδυασμός που προτείνει είναι απλός: γιαούρτι με μούρα, σπόρους chia ή λιναρόσπορο ή αυγά με λαχανικά και κεφίρ. Το κεφίρ και το γιαούρτι έχουν υποστεί ζύμωση, περιέχοντας ωφέλιμα προβιοτικά για το έντερο.

6. Απόλαυση μακριά από οθόνες

Αφού φτιάξει το πλούσιο πρωινό, επιλέγει να το καταναλώσει μακριά από το κινητό του. Όπως εξηγεί, «το φαγητό ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σύστημα, ενώ το σκρολάρισμα στο κινητό ενεργοποιεί το συμπαθητικό σύστημα».

Το παρασυμπαθητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για αυτό που είναι γνωστό ως «ανάπαυση και πέψη», το οποίο ηρεμεί το σώμα για να επιτρέψει την πέψη. Αντίθετα, το συμπαθητικό σύστημα είναι υπεύθυνο για την «αντίδραση μάχης ή φυγής», η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί από τις οθόνες.

Προηγουμένως, Κινέζοι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η χρήση οθόνης κατά τη διάρκεια του φαγητού μειώνει την ενστικτώδη διατροφή, δηλαδή το να ακούμε τα σήματα του σώματός μας, όπως η πείνα και ο κορεσμός.

7. Περπάτημα

Κάθε πρωί μετά το πρωινό ο γιατρός περπατάει «για να βοηθήσει την πέψη και να μειώσει το φούσκωμα μετά το φαγητό. Ακόμα και 2 με 5 λεπτά κάνουν τη διαφορά» τονίζει.

8. Εξέταση… κοπράνων

Παρότι δεν ακούγεται και τόσο ελκυστικό, ο Δρ. Sethi ελέγχει τα κόπρανά του εξετάζοντας «το χρώμα, το σχήμα και την ευκολία», κάτι που προτείνει να κάνουμε κι εμείς.

Ως τελική συμβουλή, προτείνει να επιλέξουμε δύο έως τρεις από αυτές τις καθημερινές συνήθειες για να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια να προσθέσουμε περισσότερες με την πάροδο του χρόνου.

