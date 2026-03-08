Κυβέρνηση: Πώς σχολιάζει τις πληροφορίες για τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα που έρχονται στα κατεχόμενα

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα ότι ο Πρόεδρος της Γαλλίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας θα μεταβούν στην Κύπρο, είπε ότι «είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σε διαρκή, συνεχή συντονισμό με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών μελών αλλά και κρατών της περιοχής και ιδιαίτερα με την Ελληνική Κυβέρνηση, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Γαλλίας, όπως και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας.

Στο πλαίσιο αυτού του διαρκούς στενού συντονισμού προγραμματίζεται για αύριο μια ολιγόωρη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να γίνει μια ανασκόπηση των περιφερειακών εξελίξεων αλλά και του υψηλού επιπέδου συντονισμού των τριών χωρών και με την προσθήκη της Ιταλίας με την άφιξη της φρεγάτας που θα έρθει, στα αυξημένα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία με τη συνδρομή αυτών των κρατών, τα οποία ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά».

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα της ταυτόχρονης επίσκεψης.

Ερωτηθείς για τις πτήσεις επαναπατρισμού, ο Εκπρόσωπος είπε ότι μέχρι σήμερα «έχουν αφιχθεί στη χώρα μας 6 πτήσεις, οι οποίες είχαν διευθετηθεί με το σύνολο των επαναπατρισθέντων συμπατριωτών μας και υπηκόων της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανέρχεται στους 950. Αντιλαμβάνεστε ότι ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες αλλά και από τις χώρες στις οποίες έχει δοθεί προτεραιότητα για να επαναπατριστούν οι Κύπριοι υπήκοοι, αυτός είναι ένας πολύ ψηλός αριθμός. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό και τις Υπηρεσίες διαχείρισης κρίσης του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επί 24ώρου βάσης συνεχίζει και εργάζεται. Καταβάλλονται προσπάθειες για τη συνέχιση των επαναπατρισμών εκεί και όπου αυτό είναι εφικτό και όπου οι συνθήκες ασφάλειας το επιτρέπουν».

Σε ερώτηση για το σχέδιο Εστία, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «είμαστε σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» για να μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία να ανταποκριθεί σε κάθε αίτημα.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες ότι θα έρθουν στην κατεχόμενη Κύπρο τέσσερα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι «πληροφορίες οι οποίες ασφαλώς και αξιολογούνται. Εκείνο το οποίο εμείς θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά, το τι πράττει η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κράτος της περιοχής, είναι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας αλλά και των πολιτών μας, σε συνεργασία μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και με τους εταίρους μας ευρύτερα, θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Αυτό θα συνεχίσουμε να το διασφαλίζουμε πάντοτε, ασκώντας τον ανθρωπιστικό μας ρόλο, με την ύψιστη υπευθυνότητα που μας χαρακτηρίζει και καθιστώντας σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε αποτέλεσε μέρος του προβλήματος, αλλά πάντοτε αποτελεί και θα αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος και με μια υψηλή επιχειρησιακή επάρκεια ως προς τον ανθρωπιστικό ρόλο, το οποίο αν κληθούμε και σε αυτή την περίπτωση θα διαχειριστούμε και θα ανταποκριθούμε στο μέγιστο».

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «θα επαναλάβω με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, αυτό το οποίο το έχουν καταστήσει σαφές και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Γαλλία, αλλά και όσα κράτη έχουν ανταποκριθεί και συνδράμουν στις προσπάθειές μας, ότι η παρουσία των όποιων μέσων έχουν δώσει στη διάθεσή μας είναι ακριβώς στην πρόληψη, στα προληπτικά μέτρα που λαμβάνουμε εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης, για την οποία ελπίζουμε και εργαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν να αποκλιμακωθεί, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένας λόγος για τη λήψη είτε αυτών των προληπτικών μέτρων από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας είτε της όποιας αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή».