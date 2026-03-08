Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη σήραγγα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού μετά από τροχαίο

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ
Ξημέρωσε η 9η ημέρα πολέμου ενώ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν. Οι αντιμαχόμενες πλευρές κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και οι νεκροί αυξάνονται. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, χτυπήματα υπήρξαν εντός του Ιράν τόσο σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.