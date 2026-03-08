Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη σήραγγα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού μετά από τροχαίο

Κανονικά συνεχίζει αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, όπου είχε νωρίτερα σημειωθεί οδική σύγκρουση εντός της σήραγγας του αυτοκινητοδρόμου.

Αποτέλεσμα της τροχαίας σύγκρουσης ήταν να κλείσει προσωρινά η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, εντός της σήραγγας.



Η δεξιά λωρίδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία, που συνεχίζει κανονικά.