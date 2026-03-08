Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη σήραγγα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού μετά από τροχαίο

 08.03.2026 - 14:52
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη σήραγγα του αυτοκινητοδρόμου Πάφου-Λεμεσού μετά από τροχαίο

Κανονικά στην κυκλοφορία η σήραγγα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού

Κανονικά συνεχίζει αυτή την ώρα η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, όπου είχε νωρίτερα σημειωθεί οδική σύγκρουση εντός της σήραγγας του αυτοκινητοδρόμου.
 
Αποτέλεσμα της τροχαίας σύγκρουσης ήταν να κλείσει προσωρινά η δεξιά λωρίδα του αυτοκινητοδρόμου, εντός της σήραγγας.

Η δεξιά λωρίδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία, που συνεχίζει κανονικά.

 

 

 

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

LIVE: Tο Ιράν χτυπά παντού στον Κόλπο: Το Ισραήλ έκοψε την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Τεχεράνης και θα καταδιώξει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ

Ξημέρωσε η 9η ημέρα πολέμου ενώ σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν και σήμερα το πρωί στο βόρειο και το νότιο Ισραήλ προειδοποιώντας για εισερχόμενους πυραύλους από το Ιράν. Οι αντιμαχόμενες πλευρές κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους και οι νεκροί αυξάνονται. Εκτός από στρατιωτικούς στόχους, χτυπήματα υπήρξαν εντός του Ιράν τόσο σε υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά και σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

