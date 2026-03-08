Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»

 08.03.2026 - 19:29
Οικογένεια στη Γερμανία έχτισε ιγκλού στον κήπο της: «Μας πήρε μια ολόκληρη μέρα»

Oικογένεια από τη Γερμανία αποφάσισε να κατασκευάσει ιγκλού όταν συνειδητοποίησε ότι το χιόνι έφτασε στην πόρτα του σπιτιού της νωρίτερα από ό,τι φανταζόταν.

Το πιο συνηθισμένο θέαμα στους κήπους των σπιτιών όταν φτάνει η εποχή του χιονιού είναι οι μικροί χιονάνθρωποι. Ωστόσο, αυτή η γερμανική οικογένεια από την πόλη Sonsbeck, ο Matthias, ο Frederik, η Stefanie και ο Florian van Mierlo, αποφάσισε να πιάσει δουλειά και να δημιουργήσει κάτι πιο πρωτότυπο.

Οι μικρότεροι της οικογένειας, ο Mathias, έξι ετών, και ο Frederik, τεσσάρων ετών, ενθουσιάστηκαν βλέποντας τις πρώτες νιφάδες χιονιού να πέφτουν. Τότε ήταν που οι γονείς πρότειναν να υλοποιήσουν το έργο από κοινού: «Η κατασκευή του μας πήρε μια ολόκληρη μέρα, εκτός από την ώρα του μεσημεριανού γεύματος», ανέφεραν σε φίλη της οικογένειας.

Η διαδικασία της κατασκευής και η διακόσμηση του ιγκλού

Αρχικά χρησιμοποίησαν ένα κουτί για να συμπιέσουν το χιόνι, μετατρέποντάς το σε τούβλα. Στοιβάζοντας τα παγωμένα τούβλα, κατάφεραν να δημιουργήσουν, σιγά-σιγά, μια δομή που γινόταν όλο και μεγαλύτερη.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πανέμορφο ιγκλού, αλλά δεν επαναπαύτηκαν μόνο στο χτίσιμο. Μόλις τελείωσε η κατασκευή, ήρθε η ώρα της διακόσμησης. Έφτιαξαν έναν χιονάνθρωπο που τοποθέτησαν στην πόρτα της κατοικίας και κρέμασαν σημαίες και χρωματιστά φώτα στην οροφή.

Στο εσωτερικό του ιγκλού τοποθέτησαν και έπιπλα. Έβαλαν ένα έλκηθρο που χρησιμοποίησαν ως πάγκο, ένα τραπέζι, κεριά, ακόμη και κάδρα στους τοίχους. Κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα φιλόξενο «σπίτι» που εξέπεμπε μια ζεστή ατμόσφαιρα. Τώρα μένει μόνο να ελπίζουν ότι το κρύο θα συνεχιστεί ώστε το ιγκλού τους να αντέξει.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

