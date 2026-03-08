Ιταλός πιλότος προσγείωσε αεροπλάνο σε κινούμενο, με 120 χλμ/ώρα, τρένο και έγραψε ιστορία - Δείτε βίντεο

Ο Ιταλός πιλότος Dario Costa έγραψε ιστορία στην αεροπορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να προσγειώσει αεροπλάνο πάνω σε κινούμενο τρένο και να απογειωθεί ξανά αμέσως μετά.

Χρησιμοποιώντας ένα αεροσκάφος Zivko Edge 540 κατάφερε να αγγίξει το τελευταίο βαγόνι ενός τρένου σε κίνηση. Αργότερα, δήλωσε ότι η προσγείωση σε τρένο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά challenge της καριέρας του.

Συμπλήρωσε επίσης πως υπήρχαν πολλές μεταβλητές που έπρεπε να υπολογιστούν, αλλά η μεγαλύτερη δοκιμασία ήταν να μάθει να προσγειώνεται «στα τυφλά» σε έναν πολύ μικρό κινούμενο διάδρομο, βασιζόμενος μόνο στις γνωστικές και πτητικές του ικανότητες.