Ιταλός πιλότος προσγείωσε αεροπλάνο σε κινούμενο, με 120 χλμ/ώρα, τρένο και έγραψε ιστορία - Δείτε βίντεο

 08.03.2026 - 22:37
Ιταλός πιλότος κατάφερε το ακατόρθωτο και έγραψε ιστορία, όντας ο πρώτος που κατάφερα να προσγειώσει «τυφλά» αεροσκάφος σε, κινούμενο με 120χλμ/ώρα, τρένο!

Ο Ιταλός πιλότος Dario Costa έγραψε ιστορία στην αεροπορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να προσγειώσει αεροπλάνο πάνω σε κινούμενο τρένο και να απογειωθεί ξανά αμέσως μετά.

Χρησιμοποιώντας ένα αεροσκάφος Zivko Edge 540 κατάφερε να αγγίξει το τελευταίο βαγόνι ενός τρένου σε κίνηση. Αργότερα, δήλωσε ότι η προσγείωση σε τρένο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά challenge της καριέρας του.

Συμπλήρωσε επίσης πως υπήρχαν πολλές μεταβλητές που έπρεπε να υπολογιστούν, αλλά η μεγαλύτερη δοκιμασία ήταν να μάθει να προσγειώνεται «στα τυφλά» σε έναν πολύ μικρό κινούμενο διάδρομο, βασιζόμενος μόνο στις γνωστικές και πτητικές του ικανότητες.

 

Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης - Όλες οι εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι συνέπειες της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ επεκτείνονται όλο και περισσότερο στη Μέση Ανατολή, με τις χώρες του Κόλπου να επηρεάζονται άμεσα. Το απόγευμα της Κυριακής (08.03.2026) δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, σε ένα ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι οι απώλειες αμάχων αυξάνονται εκτός των βασικών μετώπων. Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνονται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ συζήτησαν τη χρήση βάσεων της RAF, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη χώρα. Δείτε όλες τις εξελίξεις πιο κάτω. 

