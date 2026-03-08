Ιταλός πιλότος προσγείωσε αεροπλάνο σε κινούμενο, με 120 χλμ/ώρα, τρένο και έγραψε ιστορία - Δείτε βίντεο

Νέος ηγέτης του Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης - Όλες οι εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Οι συνέπειες της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ επεκτείνονται όλο και περισσότερο στη Μέση Ανατολή, με τις χώρες του Κόλπου να επηρεάζονται άμεσα. Το απόγευμα της Κυριακής (08.03.2026) δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, σε ένα ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι οι απώλειες αμάχων αυξάνονται εκτός των βασικών μετώπων. Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνονται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ συζήτησαν τη χρήση βάσεων της RAF, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη χώρα. Δείτε όλες τις εξελίξεις πιο κάτω.