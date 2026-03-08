Νέα ελπίδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επιστήμονες “αναζωογονούν” φθαρμένες μπαταρίες

Σύμφωνα με μελέτη της Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Huazhong, σε συνεργασία με αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα, είναι δυνατή η μερική αναγέννηση καθόδων ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η έρευνα εστιάζει κυρίως σε καθόδους τύπου NCM811, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου χάνουν λίθιο και υφίστανται δομικές αλλοιώσεις.

Η προτεινόμενη λύση βασίζεται σε ένα χημικό «λουτρό» λιωμένου άλατος. Οι μπαταρίες υποβάλλονται σε μείγμα υδροξειδίου λιθίου, νιτρικού λιθίου και σαλικυλικού λιθίου, το οποίο θερμαίνεται μέχρι να γίνει υγρό. Σε αυτή την κατάσταση, τα ιόντα λιθίου μπορούν να διεισδύσουν στα κατεστραμμένα σημεία της καθόδου, αποκαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τη δομή της.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείχνουν ανάκτηση έως και 76% της αρχικής χωρητικότητας, ακόμη και μετά από 200 κύκλους φόρτισης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανακύκλωσης, που εστιάζουν κυρίως στην ανάκτηση μετάλλων, η νέα τεχνική στοχεύει στη διατήρηση της λειτουργικότητας της μπαταρίας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Κίνα, όπου ο αριθμός παλαιών μπαταριών αυξάνεται ραγδαία. Παράλληλα, μειώνει την πίεση στην εξόρυξη κοβαλτίου και νικελίου και ενισχύει την κυκλική οικονομία. Προς το παρόν, η μέθοδος παραμένει σε πειραματικό στάδιο και απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη για βιομηχανική εφαρμογή.

