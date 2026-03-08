Themasports lifenewscy
Νέα ελπίδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επιστήμονες "αναζωογονούν" φθαρμένες μπαταρίες
Νέα ελπίδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επιστήμονες “αναζωογονούν” φθαρμένες μπαταρίες

 08.03.2026 - 17:00
Νέα ελπίδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Επιστήμονες "αναζωογονούν" φθαρμένες μπαταρίες

Η φθορά των μπαταριών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Μετά από χιλιάδες κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης, η χωρητικότητα μειώνεται και η αντικατάσταση παραμένει ακριβή. Ερευνητές στην Κίνα υποστηρίζουν ότι βρήκαν έναν τρόπο να αποκαταστήσουν σημαντικό μέρος αυτής της απώλειας.

Σύμφωνα με μελέτη της Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Huazhong, σε συνεργασία με αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα, είναι δυνατή η μερική αναγέννηση καθόδων ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται ευρέως σε μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η έρευνα εστιάζει κυρίως σε καθόδους τύπου NCM811, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου χάνουν λίθιο και υφίστανται δομικές αλλοιώσεις.

Νέα τεχνολογία που δίνει δεύτερη ζωή στις μπαταρίες

Η προτεινόμενη λύση βασίζεται σε ένα χημικό «λουτρό» λιωμένου άλατος. Οι μπαταρίες υποβάλλονται σε μείγμα υδροξειδίου λιθίου, νιτρικού λιθίου και σαλικυλικού λιθίου, το οποίο θερμαίνεται μέχρι να γίνει υγρό. Σε αυτή την κατάσταση, τα ιόντα λιθίου μπορούν να διεισδύσουν στα κατεστραμμένα σημεία της καθόδου, αποκαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό τη δομή της.
Τα εργαστηριακά αποτελέσματα δείχνουν ανάκτηση έως και 76% της αρχικής χωρητικότητας, ακόμη και μετά από 200 κύκλους φόρτισης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους ανακύκλωσης, που εστιάζουν κυρίως στην ανάκτηση μετάλλων, η νέα τεχνική στοχεύει στη διατήρηση της λειτουργικότητας της μπαταρίας.

 

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την Κίνα, όπου ο αριθμός παλαιών μπαταριών αυξάνεται ραγδαία. Παράλληλα, μειώνει την πίεση στην εξόρυξη κοβαλτίου και νικελίου και ενισχύει την κυκλική οικονομία. Προς το παρόν, η μέθοδος παραμένει σε πειραματικό στάδιο και απαιτεί περαιτέρω ανάπτυξη για βιομηχανική εφαρμογή.

Πηγή: Πρώτο Θέμα 

 

Πηγή: Πρώτο Θέμα

 

 

Όσκαρ 2026: Η μεγάλη βραδιά του Χόλιγουντ στη σκιά μιας ταραγμένης διεθνούς συγκυρίας

 08.03.2026 - 16:20
Ανησυχία και απορίες: Περίεργα φαινόμενα στον ουρανό της Κύπρου εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή - Δείτε φωτογραφίες

 08.03.2026 - 17:37
Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

