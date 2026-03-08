Ανησυχία και απορίες: Περίεργα φαινόμενα στον ουρανό της Κύπρου εν μέσω έντασης στη Μέση Ανατολή - Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολίτες να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη.

Σε αρκετές από τις εικόνες φαίνεται μια φωτεινή γραμμή να διασχίζει τον ουρανό, αφήνοντας πίσω της ένα έντονο λευκό ίχνος, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται με καμπύλη πορεία.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: