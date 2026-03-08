Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους η Αστυνομία από αύριο - Τι θα ελέγχει

 08.03.2026 - 17:47
Στους δρόμους η Αστυνομία από αύριο - Τι θα ελέγχει

Η Αστυνομία εξαγγέλλει παγκύπρια εκστρατεία ελέγχου χρήσης ζώνης ασφαλείας και παιδικών/ανυψωτικών καθισμάτων με απώτερο στόχο, τη μείωση των σοβαρών και θανάσιμων τραυματισμών σε οδικές τροχαίες συγκρούσεις.

Η εκστρατεία, θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα 09 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. Σκοπός της εκστρατείας, είναι να επιτευχθεί μέσω της αστυνόμευσης, η ευαισθητοποίηση των οδηγών και επιβατών αυτοκινήτων, στη χρήση της ζώνης ασφαλείας τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω καθίσματα, αλλά και στη χρήση παιδικών και ανυψωτικών καθισμάτων.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία, θα διεξάγεται παράλληλα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Τροχαίας, με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.

Η ζώνη ασφαλείας παραμένει το πιο αποτελεσματικό χαρακτηριστικό ασφαλείας στα μηχανοκίνητα οχήματα. Σύμφωνα με την ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων της τριετίας 2022 – 2024, ποσοστό 50,9% των νεκρών οδηγών και επιβατών οχημάτων, δεν έφεραν ζώνη ασφάλειας.

LIVE: Συζήτησαν κοινές στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ και Στάρμερ - Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

LIVE: Συζήτησαν κοινές στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ και Στάρμερ - Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

