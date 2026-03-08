Στους δρόμους η Αστυνομία από αύριο - Τι θα ελέγχει

LIVE: Συζήτησαν κοινές στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ και Στάρμερ - Ο ΥΠΕΞ του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.