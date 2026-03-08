Νέα πυρκαγιά στην επαρχία Λεμεσού - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής - Δείτε βίντεο

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και περιορίστηκε πριν επεκταθεί, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της τοπικής αρχής. Παράλληλα, υπήρξε ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία ανταποκρίθηκε στο περιστατικό για προληπτικούς λόγους.

8 Μαρτίου σήμερα. Ακόμη μία πυρκαγιά, η δεύτερη για σήμερα στην ορεινή Λεμεσού, αυτή τη φορά παρά την Κοινότητα Ανώγυρας η οποία κατασβέστηκε εν τη γενέση της από την τοπική αρχή, παρόλη την δραστική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη πυρκαγιά➡️ pic.twitter.com/xEGXc7L3mW — Andreas Kettis (@akettis) March 8, 2026