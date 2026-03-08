Με συμμετοχή της φρεγάτας «Κίμων» η άσκηση Ε–Δ Κύπρου και Ελλάδας - Δείτε βίντεο

Σε ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, αναφέρεται ότι «η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός της Περιοχής Ευθύνης Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή της Φρεγάτας "Κίμων" του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ελικοπτέρου της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς καθώς και ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας».

Προστίθεται ότι «η άσκηση, τον συντονισμό της οποίας είχε το ΚΣΕΔ Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης Διακρατικής Συμφωνίας Ε-Δ μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι πρόνοιες της Συμφωνίας ενεργοποιούνται στις συγκεκριμένες ασκήσεις προς αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Ε-Δ στην ανατολική Μεσόγειο».