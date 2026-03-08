CNN Turk: Η Τουρκία στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα την Δευτέρα



Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο μεταβαίνει τη αύριο (9/3) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητστοτάκης όπου θα συναντηθεί τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και με τον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος επίσης θα βρεθεί στο νησί σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής προεδρίας. Η συνάντηση των τριών ηγετών θα γίνει στην Πάφο.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.