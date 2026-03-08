Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

CNN Turk: Η Τουρκία στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα την Δευτέρα

 08.03.2026 - 21:18
CNN Turk: Η Τουρκία στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα την Δευτέρα

Στην αποστολή έξι F-16 στα κατεχόμενα προχωρά τη Δευτέρα (8/3) η Τουρκία για λόγους ασφαλείας, όπως λένε οι αρμόδιες Αρχές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα αύριο το πρωί.


Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MSB) δήλωσαν χθες ότι, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα για τη «διασφάλιση της ασφάλειας».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: LIVE: Πύραυλος του Ιράν χτύπησε πόλη δίπλα στο Ριάντ - Συζήτησαν κοινές στρατιωτικές ενέργειες Τραμπ και Στάρμερ

Υπενθυμίζεται ότι στην Κύπρο μεταβαίνει τη αύριο (9/3) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητστοτάκης όπου θα συναντηθεί τόσο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη όσο και με τον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος επίσης θα βρεθεί στο νησί σύμφωνα με ανακοίνωση της Γαλλικής προεδρίας. Η συνάντηση των τριών ηγετών θα γίνει στην Πάφο.

Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

Στις φλόγες βρίσκεται η Μέση Ανατολή με την κατάσταση να κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν και συγκεκριμένα τρεις δεξαμενές καυσίμων. «Δεν θα μείνει κανείς Ιρανός ηγέτης ζωντανός» απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έχει συλλάβει Αμερικανούς στρατιώτες. Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι είναι ικανοί να συνεχίσουν για «τουλάχιστον έξι μήνες» τον σφοδρό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση με drone που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις.

