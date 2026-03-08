Θλίψη στη Λεμεσό: Πέθανε ο ο Μιχάλης Αζάς - Μια προσωπικότητα που συνδέθηκε για πολλά χρόνια με τον χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού

Ο εκλιπών υπηρέτησε επί δεκαετίες ως διευθυντής του Grammar School, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον εκπαιδευτικό χώρο, ενώ παράλληλα υπήρξε δραστήριο μέλος του Πολιτιστικού Ομίλου «Διάσταση», συμβάλλοντας ενεργά στις πολιτιστικές δράσεις της πόλης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.