Τζόκερ: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Κυριακής – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 8 Μαρτίου η νέα κλήρωση του Τζόκερ, μοιράζοντας και αυτή τη φορά κέρδη στους τυχερούς παίκτες που κατάφεραν να προβλέψουν σωστά τους αριθμούς.

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι 7,8,29,34,39 και τζόκερ ο αριθμός 7 Δείτε την κλήρωση:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις