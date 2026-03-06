Themasports lifenewscy
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του

 06.03.2026 - 15:45
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άνδρας που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και αμέσως μετά απείλησε ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του

Στη φυλακή οδηγείται άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία και, αμέσως μόλις αποχώρησε από το δικαστήριο, απείλησε εκ νέου ότι θα σκοτώσει τη σύζυγό του.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για ενδοοικογενειακή απειλή και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, χωρίς αναστολή και έτσι οδηγείται στη φυλακή.

Μάλιστα, αποφασίστηκε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη, λίγη ώρα αφότου ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί από το ίδιο δικαστήριο για προηγούμενη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως κατέθεσε η παθούσα, όταν εκείνη έφυγε από το Δικαστικό Μέγαρο, λίγη ώρα αργότερα ο άνδρας βρέθηκε έξω από το σπίτι της και άρχισε να χτυπά την πόρτα και τα παντζούρια, απαιτώντας να του επιτρέψει την είσοδο. «Έβριζε και φώναζε πως θα με εκδικηθεί και θα μου καταστρέψει τη ζωή», κατέθεσε η ίδια, σημειώνοντας πως τρομοκρατήθηκε.

«Έχει εξάρτηση μαζί μου και φοβάμαι πολύ για τη ζωή μου. Απειλούσε ότι θα βάλει φωτιά σε εμένα, στο σπίτι και στο αυτοκίνητο. Το μάτι του γυάλιζε. Κουνούσε το παντζούρι και φοβήθηκα ότι θα το σπάσει για να μπει μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και η αδελφή της παθούσας, καταθέτοντας ενώπιον του δικαστηρίου. Η ίδια ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος ξεκίνησε να χτυπά την πόρτα και προσπάθησε να την σπάσει, ενώ εξαπέλυε απειλές για τη ζωή της αδελφής της, ρωτώντας την παράλληλα γιατί τον κατήγγειλε.

«Φοβόμαστε πάρα πολύ, βρισκόμαστε σε κίνδυνο. Στο σπίτι υπάρχει ένα ανήλικο παιδί με αναπηρία. Ο κατηγορούμενος δεν δίνει διαζύγιο στην αδελφή μου, παρόλο που εκείνη το ζητάει επίμονα», συμπλήρωσε η μάρτυρας.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι βρέθηκε στο σπίτι της συζύγου του, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν την απείλησε. «Πήγα εκεί γιατί δεν έχω πού να πάω. Της μίλησα όμορφα», ισχυρίστηκε, χωρίς όμως να καταφέρει να πείσει το δικαστήριο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

