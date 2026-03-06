Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά «κλέβουν» ζωές νέων που κάνουν clubbing

 06.03.2026 - 22:30
Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά «κλέβουν» ζωές νέων που κάνουν clubbing

Οι χώροι νυχτερινής διασκέδασης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ζωής.

Τα έντονα φώτα, η χαρούμενη μουσική και τα γέλια των φίλων, ωστόσο, «αμαυρώνονται» περιστασιακά από περιστατικά βίας, κατάχρησης αλκοόλ και χρήσης ναρκωτικών ουσιών – περιστατικών που εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των θαμώνων σε τέτοιους χώρους.

Μια αναδρομική μελέτη 15 ετών, που δημοσιεύθηκε στο Emergency Medicine Journal, επιχείρησε να αποτυπώσει το μέγεθος του προβλήματος. Τα στοιχεία της ανάλυσης προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκτιμάται ότι περίπου 6 θάνατοι ετησίως συνδέονται με περιστατικά που λαμβάνουν χώρα μέσα ή λίγο μετά την επίσκεψη σε τέτοιους χώρους.

Τα νυχτερινά κέντρα προσελκύουν εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο και συγκεντρώνουν σημαντικά έσοδα, γεγονός που αναδεικνύει τόσο τη δημοτικότητά τους, όσο και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με τη νυχτερινή διασκέδαση.

Τι έδειξε η 15ετής ανάλυση περιστατικών

Για να εξετάσουν την έκταση του φαινομένου, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από αναφορές των βρετανικών μέσων ενημέρωσης για την περίοδο 2009–2024. Οι πληροφορίες αυτές διασταυρώθηκαν με ανοιχτές πηγές νομικών αρχείων και αναφορές ιατροδικαστών, ώστε να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες των περιστατικών.

Στη μελέτη, ως «θάνατοι που σχετίζονται με νυχτερινά κέντρα» ορίστηκαν εκείνοι που συνέβησαν εντός ενός καταστήματος εστίασης ή λίγες ώρες μετά την αποχώρηση απ’ αυτό, συνήθως την ίδια νύχτα.

Κατά τη διάρκεια της 15ετούς περιόδου εντοπίστηκαν 89 θάνατοι που συνδέονταν με 75 διαφορετικά νυχτερινά κέντρα, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 6 θανάτους τον χρόνο. Η μέση ηλικία των θυμάτων ήταν τα 22 έτη, με την ηλικία των θυμάτων να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 54 ετών. Επτά από τα θύματα ήταν ανήλικα. Οι άνδρες αποτελούσαν την πλειονότητα των θυμάτων, αντιπροσωπεύοντας το 78% των θανάτων.

Βίαιες επιθέσεις και ναρκωτικά οι βασικές αιτίες

Οι σοβαροί τραυματισμοί αποτέλεσαν την κυριότερη αιτία θανάτου. Συνολικά 45 θάνατοι (51%) συνδέθηκαν με τραύματα, τα περισσότερα από τα οποία προέκυψαν από σωματικές επιθέσεις, όπως μαχαιρώματα ή σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι.

Από αυτούς:

  • 40 περιπτώσεις οφείλονταν σε επιθέσεις,
  • 19 θάνατοι σχετίζονταν με αμβλύ τραύμα στο κεφάλι, συχνά έπειτα από καβγάδες,
  • 16 άτομα πέθαναν από τραύματα από μαχαίρι, ενώ σημειώθηκε κι ένα περιστατικό πυροβολισμού.

Η υπερβολική δόση ναρκωτικών ήταν η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου, μετρώντας 36 περιστατικά (40%). Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις (34) αφορούσαν στη χρήση έκστασης (MDMA), είτε μόνη της, είτε σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, όπως κεταμίνη ή κοκαΐνη.

Οι θάνατοι από ναρκωτικά αφορούσαν κυρίως σε νεότερους θαμώνες – Περίπου τα 3/4 αυτών των περιστατικών ήταν άτομα κάτω των 21 ετών. Σε ό,τι αφορά στις γυναίκες, ήταν πιο πιθανό να εμπλέκονται σε περιπτώσεις κατάχρησης ναρκωτικών ουσιών, παρά σε διαπληκτισμούς που οδήγησαν σε θανάσιμο τραυματισμό.

Ποιοι άλλοι παράγοντες σκοτώνουν

Ένας μικρότερος αριθμός περιστατικών συνδέθηκε με άλλες συνθήκες:

  • Πέντε θάνατοι σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια περιστατικών που περιλάμβαναν περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων. Σε αυτά τα περιστατικά, το αλκοόλ συνέβαλε σε 4 περιπτώσεις και τα ναρκωτικά σε 2.
  • Τρεις θάνατοι αποδόθηκαν σε υποκείμενες καρδιακές παθήσεις.
  • Πέντε ακόμη θάνατοι προέκυψαν σε περιστατικά υπερπληθυσμού, όπου άνθρωποι συνεθλίβησαν σε δύο ξεχωριστά συμβάντα.

Οι συνέπειες τέτοιων περιστατικών επεκτάθηκαν και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Από τα 75 νυχτερινά κέντρα που συνδέθηκαν με θανατηφόρα περιστατικά, μόνο 25 παρέμειναν σε λειτουργία με το ίδιο όνομα, γεγονός που υποδηλώνει τις σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιες τραγωδίες για τον κλάδο.

Ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των θανάτων που σχετίζεται με τη νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να μη μοιάζει μεγάλος, οι ερευνητές σημειώνουν ότι καταγράφεται ένα σταθερό μοτίβο και υπογραμμίζουν την ανάγκη υιοθέτησης στρατηγικών για την αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου. Όπως επισημαίνουν, οι θάνατοι στη νυχτερινή διασκέδαση συνδέονται συχνά με προβλέψιμους και αποτρέψιμους κινδύνους, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για στρατηγικές μείωσης της βλάβης, ισχυρότερα μέτρα ασφάλειας στους χώρους διασκέδασης και καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

