Σάντσεθ: «Ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε» - «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

«Αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι, κατά την γνώμη μου, κατά την γνώμη της Ισπανίας, ένα τεράστιο λάθος», είπε ο Σάντσεθ, ο οποίος έχει επανειλημμένως κάνει λόγο για «παράνομη επέμβαση» των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Πορτογάλο ομόλογό του.

«Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο»

Αναφερόμενος στην απόφαση της Μαδρίτης για τον αποστολή μίας φρεγάτας σε αμυντική αποστολή στην Κύπρο, ο ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Με την ίδια αποφασιστικότητα που λέμε "Οχι στον πόλεμο στο Ιράν" είμαστε αλληλέγγυοι και θα βοηθήσουμε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που είναι θύμα αυτού του πολέμου».

«Μεταξύ συμμαχικών χωρών είναι καλό να βοηθά κανείς όταν υπάρχει λόγος και να επισημαίνεται όταν γίνεται λάθος, και αυτός ο πόλεμος στο Ιράν είναι ένα τεράστιο λάθος που θα πληρώσουμε», είπε.

«Η πιστή συνεργασία» θα πρέπει να υπερισχύει «της αντιπαλότητας» στις σχέσεις ανάμεσα στην Μαδρίτη και την Ουάσινγκτον, είπε ο ισπανός πρωθυπουργός που δέχθηκε τις σφοδρές επικρίσεις της Ουάσινγκτον για την στάση του απέναντι στον αμερικανοΐσραληινό πόλεμο.

«Να υπερισχύει η συνεργασία κι όχι η αντιπαλότητα»

Οι διμερείς σχέσεις πρέπει να διέπονται από «σεβασμό, πνεύμα πιστής συνεργασίας» και να στηρίζονται στη βάση της «ισοτιμίας», στο πλαίσιο ενός «ατλαντισμού όπου το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες αποτελούν τον πυλώνα και όπου υπερισχύει η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα», είπε κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πορτογάλο πρωθυπουργό Λούις Μοντενέγκρο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις σφοδρές επικρίσεις του Τραμπ για την πολιτική του, ο Πέδρο Σάντσεθ προσπάθησε να κατεβάσει τους τόνους: «Τρέφω απέραντο σεβασμό για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και έναν πολύ μεγάλο θαυμασμό για την αμερικανική κοινωνία».

«Αναντικατάστατος σύμμαχος» οι ΗΠΑ

«Οι απειλές και οι κατηγορίες δεν είναι ο κατάλληλος δρόμος για τις σχέσεις μεταξύ συμμάχων», είπε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσινγκτον είναι «αναντικατάστατος σύμμαχος» για την Λισαβώνα.