Συνεχίζεται η «γέφυρα» σωτηρίας: Ακόμη 307 Κύπριοι επιστρέφουν απόψε από το Ντουμπάι

 06.03.2026 - 17:36
Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται σε επικίνδυνες ζώνες λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σήμερα είναι προγραμματισμένες ακόμη δυο πτήσεις που θα μεταφέρουν στην Κύπρο 307 άτομα από το Ντουμπάι.

Συγκεκριμένα αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας Γλαύκος Κληρίδης στις 18:40 αεροσκάφος της Cyprus Airways το οποίο έρχεται από το Ντουμπάι. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 145 επιβάτες, εκ των οποίων τα 4 είναι βρέφη.

Στις 19:15 αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας Γλαύκος Κληρίδης αεροσκάφος της TUS AIR το οποίο έρχεται από το αεροδρόμιο Al Maktoum του Ντουμπάι. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν 162 επιβάτες.

Μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί 512 Κύπριοι εκ των οποίων οι 488 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες που ναύλωσε εμπορικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό πολιτών με το κόστος να καλύπτεται εξολοκλήρου από το κράτος.

Συμπατριώτες μας που βρίσκονται σε περιοχές από όπου γίνονται επαναπατρισμοί καλούνται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα ακυρώθηκαν συνολικά 39 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας. Συγκεκριμένα 22 αφίξεις και 17 αναχωρήσεις.

Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι παροτρύνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

