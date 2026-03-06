Κεραυνός: Πάει Βρυξέλλες για τη συνεδρία του Eurogroup – Θα προεδρεύσει του ECOFIN

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ο Υπουργός θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, η οποία θα ξεκινήσει με ανταλλαγή απόψεων επί των τελευταίων μακροοικονομικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ, και στη συνέχεια θα εξεταστεί το σχέδιο Προϋπολογισμού του Βελγίου για το έτος 2026, για το οποίο θα υιοθετηθεί σχετική δήλωση.

Ακολούθως, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση τα προσδοκόμενα οφέλη της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακής χρηματοδότησης, στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές και την οικονομία γενικότερα. Εν συνεχεία, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρωζώνης από τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, υπό το φως των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης θα ενημερώσει το σώμα για την προετοιμασία της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου.

Εξάλλου, την Τρίτη 10 Μαρτίου ο κ. Κεραυνός θα προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν με πρόγευμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού επί της δέσμης προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός της Ένωσης.

«Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών προτάσεων αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας», προστίθεται.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να εγκρίνει το αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Εσθονίας, καθώς και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό/διαρθρωτικό σχέδιο της Ιρλανδίας.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των κύριων θέσεων της ΕΕ, ενόψει της επερχόμενης συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 και των Εαρινών Συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, ο Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύσει της συνάντησης Μακροοικονομικού Διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Μάρτιο.

Αναφέρεται ότι στη συνάντηση θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

