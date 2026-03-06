Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΚεραυνός: Πάει Βρυξέλλες για τη συνεδρία του Eurogroup – Θα προεδρεύσει του ECOFIN
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραυνός: Πάει Βρυξέλλες για τη συνεδρία του Eurogroup – Θα προεδρεύσει του ECOFIN

 06.03.2026 - 20:41
Κεραυνός: Πάει Βρυξέλλες για τη συνεδρία του Eurogroup – Θα προεδρεύσει του ECOFIN

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει την Κυριακή 8 Μαρτίου ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός για να συμμετέχει στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 9 Μαρτίου και να προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN στις 10 Μαρτίου, το οποίο θα συζητήσει τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, ο Υπουργός θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας, η οποία θα ξεκινήσει με ανταλλαγή απόψεων επί των τελευταίων μακροοικονομικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ, και στη συνέχεια θα εξεταστεί το σχέδιο Προϋπολογισμού του Βελγίου για το έτος 2026, για το οποίο θα υιοθετηθεί σχετική δήλωση.

Ακολούθως, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση τα προσδοκόμενα οφέλη της ανάπτυξης λύσεων ψηφιακής χρηματοδότησης, στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές και την οικονομία γενικότερα. Εν συνεχεία, οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον αντίκτυπο στην οικονομία της Ευρωζώνης από τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, υπό το φως των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης θα ενημερώσει το σώμα για την προετοιμασία της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου.

Εξάλλου, την Τρίτη 10 Μαρτίου ο κ. Κεραυνός θα προεδρεύσει του Συμβουλίου ECOFIN, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν με πρόγευμα εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου, οι Υπουργοί Οικονομικών θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού επί της δέσμης προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υποδομών και της εποπτείας των κεφαλαιαγορών εντός της Ένωσης.

«Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών προτάσεων αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας», προστίθεται.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον οικονομικό και δημοσιονομικό αντίκτυπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται να εγκρίνει το αναθεωρημένο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Εσθονίας, καθώς και το μεσοπρόθεσμο  δημοσιονομικό/διαρθρωτικό σχέδιο της Ιρλανδίας.

Τέλος, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις επί των κύριων θέσεων της ΕΕ, ενόψει της επερχόμενης συνόδου των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 και των Εαρινών Συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που είναι προγραμματισμένες για τον Απρίλιο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, ο Υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύσει της συνάντησης  Μακροοικονομικού Διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Μάρτιο.

Αναφέρεται ότι στη συνάντηση θα συζητηθούν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλεμος who? Σε παραλία της Πάφου έβγαλαν ήδη τα κρεβατάκια – Απολαύστε την ηρεμία – Δείτε βίντεο
Αυτός είναι ο Βρετανός πιλότος που κατέρριψε τα δύο drones στο Ακρωτήρι - «Ήπιαμε μια μπύρα ΚΕΟ στην ανατολή του ήλιου και πήγα για ύπνο» - Φωτογραφία
Άνοιξαν δεκάδες νέες θέσεις στην Αστυνομία – Ζητούν από λογιστή μέχρι μηχανικούς σκαφών
Στιγμές τρόμου για 33χρονο: Τυλίχθηκε στις φλόγες η οικία του - Καταστράφηκε ολοσχερώς - Μυστήριο τα αίτια
Κύπρια ηθοποιός «κατεβαίνει» στις Βουλευτικές με το ΑΛΜΑ – Δείτε σε ποια επαρχία θα είναι υποψήφια
Δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή: Με τη μηχανή του άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρο για να σωθεί παιδί στην Πάφο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Emirates: Στόχος η πλήρης αποκατάσταση του παγκόσμιου δικτύου – Στο 60% οι πτήσεις μέχρι το Σάββατο

 06.03.2026 - 20:35
Επόμενο άρθρο

Θρίλερ στην Ντόχα: Εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοιο 29 Κύπριοι – Τελειώνουν τα φάρμακα, κορυφώνεται η αγωνία

 06.03.2026 - 21:12
LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

Για έβδομη συνεχόμενη ημέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν τον Λίβανο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τεθεί επί τάπητος και το ζήτημα των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην περιοχή. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

LIVE: Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο – Τα SMS μπαίνουν στη μάχη της έγκαιρης προειδοποίησης των Κυπρίων

  •  06.03.2026 - 06:10
Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

Επιχείρηση Επαναπατρισμός: Στους 805 οι Κύπριοι που επέστρεψαν – Δρομολογούνται νέες πτήσεις

  •  06.03.2026 - 19:46
Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Συναγερμός στα κινητά: Πέτυχε το τεστ των SMS έκτακτης ανάγκης – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

  •  06.03.2026 - 19:35
Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

Κ. Κόμπος: «Υπήρξε απόπειρα επίθεσης που αντιμετωπίστηκε μακριά από την Κύπρο» - Δείτε βίντεο

  •  06.03.2026 - 17:59
Από την Ερυθρά Θάλασσα στην Κύπρο – Καταφθάνει η ιταλική φρεγάτα Martinengo

Από την Ερυθρά Θάλασσα στην Κύπρο – Καταφθάνει η ιταλική φρεγάτα Martinengo

  •  06.03.2026 - 20:06
VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

VIDEO - Ειρήνη Χαραλαμπίδου: «Αν οι πολίτες αποφασίσουν ότι πρέπει να συνεχίσω, θα συνεχίσω τον αγώνα μου»

  •  06.03.2026 - 13:30
Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

Δικαίωμα ακύρωσης χωρίς χρέωση για οργανωμένα ταξίδια λόγω Μέσης Ανατολής – Τι πρέπει να προσέξετε με τα vouchers

  •  06.03.2026 - 17:03
Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

Υπόθεση Φαίδωνα: Πίσω στην Αστυνομία για περαιτέρω ανακριτικό έργο ο φάκελος

  •  06.03.2026 - 14:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα