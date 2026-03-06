Themasports lifenewscy
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδες διαφορά στον μισθό σου; Τι ισχύει με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Ποιοι επωφελήθηκαν και ποιοι όχι

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 06.03.2026 - 06:17
Διαφοροποιήσεις στους καθαρούς μισθούς διαπίστωσαν αρκετοί εργαζόμενοι μετά την εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης, με τις αλλαγές να μην είναι ίδιες για όλους.

Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε μετά από έρευνα το ThemaOnline, όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση ΤΦ59 ενδέχεται να είδαν μικρή ή και μεγαλύτερη αύξηση στον καθαρό μισθό τους, ενώ υπήρξαν και εργαζόμενοι που δεν διαπίστωσαν καμία απολύτως μεταβολή.

Οι πολίτες με καθαρό φορολογητέο εισόδημα έως €19.500 δεν είδαν οποιαδήποτε διαφορά, καθώς το συγκεκριμένο ποσό παρέμενε αφορολόγητο και δεν υπήρχε φορολογητέα ύλη ώστε να προκύψει αλλαγή.

Αντίθετα, για όσους βρίσκονται πάνω από το όριο των €19.500, η εικόνα είναι διαφορετική. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει ήδη προσαρμόσει τις νέες φορολογικές κλίμακες στα λογιστικά της συστήματα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι με φορολογητέο εισόδημα άνω του αφορολόγητου να διαπιστώσουν διαφοροποίηση στον καθαρό τους μισθό. Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούνται σε όσους έχουν συμπληρώσει τη δήλωση ΤΦ59, καθώς οι εργοδότες έχουν λάβει υπόψη τις επιτρεπόμενες αφαιρέσεις.

Οι αφαιρέσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τέκνα, τόκους δανείων ή επενδύσεις που σχετίζονται με την λεγόμενη «πράσινη μετάβαση».

Συνολικά, η πλειοψηφία των πολιτών που υπερβαίνει το προηγούμενο αφορολόγητο όριο των €19.500 έχει διαπιστώσει αλλαγές, έστω και μικρές, στον καθαρό μισθό που λαμβάνει. Ωστόσο, κατά την περίοδο εφαρμογής της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης, αναδεικνύονται και ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης, με πολίτες και επαγγελματίες να επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις και τεχνικές προσαρμογές, ώστε το νέο σύστημα να λειτουργήσει πιο ομαλά και δίκαια για όλους.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικότερες πτυχές της φορολογικής μεταρρύθμισης αφορούν την αύξηση του αφορολόγητου από €19.500 σε €22.000 και η αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάτων. Αναλυτικότερα, για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος είναι στο 20%, για εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 ο φόρος είναι στο 25%, για εισοδήματα από €42.001 μέχρι €72.000 ο φόρος είναι στο 30% και τα εισοδήματα πέραν των €72.001 έχουν φόρο 35%.

Μαίνεται για έβδομη ημέρα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και τις ισραηλινές δυνάμεις να σφυροκοπούν τον Λίβανο, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ, πλήττοντας το Τελ Αβίβ, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

