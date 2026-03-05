Themasports lifenewscy
Καμπανάκι για την Κύπρο: Από τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών στα επαγγέλματα STEM στην Ευρώπη

 05.03.2026 - 13:53
Καμπανάκι για την Κύπρο: Από τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικών στα επαγγέλματα STEM στην Ευρώπη

Η Κύπρος καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα STEM, σύμφωνα με Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (Cyprus Information Technology Enterprises Association – CITEA) Γιώργο Μαλέκκο.

Σε ομιλία του στο συνέδριο Teachers for STEM, που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (CCS), σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ο κ. Μαλέκκος έστειλε το μήνυμα για άμεσο εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας της Πληροφορικής και ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα επαγγέλματα STEM.

Ο κ.  Μαλέκκος, ανάφερε ακόμα ότι το ζήτημα της Πληροφορικής δεν αφορά απλώς το αναλυτικό πρόγραμμα, αλλά την ίδια την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας και σημείωσε ότι η Κύπρος καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη ως προς τη συμμετοχή των γυναικών στα επαγγέλματα STEM.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για καινοτομία όταν αφήνουμε εκτός το μισό ταλέντο της χώρας», είπε και παράλληλα, ανέφερε ότι γυναίκες ήδη κατέχουν καίριες θέσεις ευθύνης στον τεχνολογικό τομέα και εντός του CITEA, όχι λόγω ποσοστώσεων αλλά λόγω αποδεδειγμένης αριστείας.

Σε αναφορά του στο εκπαιδευτικό σύστημα, είπε ότι η Πληροφορική δεν μπορεί να συνεχίσει να διδάσκεται με μοντέλα προηγούμενων δεκαετιών σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και αυτοματοποίησης.

Όπως σημείωσε, οι εκπαιδευτικοί αποτελούν κρίσιμο μοχλό αλλαγής, καθώς δεν μεταδίδουν μόνο γνώση αλλά διαμορφώνουν αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και σύγχρονη νοοτροπία στους μαθητές.

Καταλήγοντας ο κ. Μαλέκκος επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του CITEA για στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε η συζήτηση να μετατραπεί σε συγκεκριμένες δράσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News

 

 

