Γιατί «ξεφουσκώνει» η Ημέρα της Γυναίκας: Τα κέντρα αναψυχής στρέφονται σε Παρασκευή και Σάββατο - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), Φάνος Λεβέντης, ανέφερε πως «η συγκεκριμένη ημέρα δεν έχει τη δυναμική που είχε παλαιότερα».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς αν κάποια κέντρα αναψυχής θα λειτουργήσουν στις 8 Μαρτίου, που φέτος γιορτάζεται Κυριακή, ο κ. Λεβέντης ανέφερε πως «οι χώροι που δεν εργάζονται τη συγκεκριμένη ημέρα θα πρέπει να διοργανώσουν κάτι συγκεκριμένο και να διασφαλίζεται με κρατήσεις». Εκτίμησε, μάλιστα, ότι «δεν αναμένεται να λειτουργήσουν αρκετοί χώροι για τον συγκεκριμένο σκοπό, αφού θα χρειαστεί να προσθέσουν μουσικό πρόγραμμα ώστε να προσελκύσουν ικανοποιητικό αριθμό επισκεπτριών».

Επιπρόσθετα, σημείωσε πως «θεωρώ ως επικρατέστερο σενάριο αυτή η γιορτή να γιορταστεί τις προηγούμενες ημέρες, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Μαρτίου, και σε μικρότερο βαθμό την Κυριακή».

Παράλληλα, όπως ανέφερε, «υπάρχουν χώροι αναψυχής που τα μεσημέρια της Κυριακής έχουν εντάξει μουσικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι χώροι να προσφέρονται με αφορμή αυτή τη γιορτή», συμπληρώνοντας πως «η Κυριακή δεν θεωρείται ημέρα βραδινής εξόδου, επειδή η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη. Έτσι, οι χώροι που αναμένεται να λειτουργήσουν ενδεχομένως να αρχίσουν το μουσικό τους πρόγραμμα πιο νωρίς».

Πού κυμαίνονται οι τιμές

Ερωτηθείς για τις τιμές στα κέντρα αναψυχής, ο κ. Λεβέντης σημείωσε πως «οι τιμές δεν αλλάζουν και υπάρχει εύρος τιμών ανάλογα με τον χώρο που θα επιλέξουν». Εξήγησε ότι «είναι διαφορετική η τιμή στις ταβέρνες, στα εστιατόρια, στα μπαρ και σε άλλους χώρους με ζωντανή μουσική ή σε χώρους που φιλοξενούν καλλιτέχνες από το εξωτερικό».

«Οι εν δυνάμει επισκέπτες των χώρων αναψυχής διερευνούν, ρωτούν τιμές και καταλήγουν στο κέντρο που τους ικανοποιεί και είναι κοντά στα οικονομικά τους δεδομένα», συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι «η τιμή σε ταβέρνα κυμαίνεται από 25 έως 40 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει το ποτό και τη μουσική».

Ταυτόχρονα, δήλωσε πως «υπάρχει η πιθανότητα κάποιοι χώροι να διαμορφώσουν το μενού τους σε εορταστικό για την Ημέρα της Γυναίκας, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερες γυναίκες τη συγκεκριμένη ημέρα».

Χρέωση μουσικού προγράμματος

Ερωτηθείς για τη χρέωση του μουσικού προγράμματος, ο κ. Λεβέντης δήλωσε πως «υπάρχουν χώροι που χρεώνουν καθολική χρέωση για τη μουσική, η οποία ανέρχεται στα 3–5 ευρώ ανά άτομο και αποτελεί την αμοιβή των μουσικών, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη χρέωση στις τιμές».

Ερωτηθείς αν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στη χρέωση της μουσικής, ανέφερε πως «οποιαδήποτε τιμή αλλάζει στα κέντρα αναψυχής, σε όλες τις κατηγορίες, έστω και για ένα βράδυ, θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση στο Υφυπουργείο Τουρισμού». Συμπλήρωσε ότι «πρόκειται για μια τακτική που εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό και οι χώροι είναι υποχρεωμένοι να την αναρτούν σε περίοπτη θέση στον εξωτερικό χώρο».

Καταληκτικά, ανέφερε πως «αναμένονται νεότερα ενόψει του σχετικού νομοσχεδίου για τα κέντρα αναψυχής, το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και αναμένεται η έκβασή του πολύ σύντομα».