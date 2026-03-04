Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα οχήματα πολυτελείας σε υποστατικό - Αποκλείστηκε η σκηνή

LIVE: Φλέγεται για πέμπτη μέρα η Μέση Ανατολή - Νεκρή 11χρονη από πτώση θραυσμάτων στο Κουβέιτ - «Χτυπήθηκαν» προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και βάση στο Κατάρ
Στη δίνη του πολέμου βυθίζεται η Μέση Ανατολή, εγείροντας φόβους ότι η σύρραξη θα ξεφύγει σε περιφερειακό πόλεμο, με απρόβλεπτες διαστάσεις για τη σταθερότητα ορισμένων κρατών και τη διεθνή οικονομία. Το Ιράν έπληξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να προαναγγέλλει αντίποινα «θα ανταποδώσουμε σύντομα με νέο κύμα χτυπημάτων» ανέφερε χαρακτηριστικά.