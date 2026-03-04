Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες τα ξημερώματα οχήματα πολυτελείας σε υποστατικό - Αποκλείστηκε η σκηνή

Εκδηλώθηκε γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα σήμερα.

Κατασβήστηκε από Πυροσβεστική Υπηρεσία. Καταστράφηκαν δύο οχήματα, εξωτερικά του υποστατικού, ενώ άλλα έξι οχήματα στον εσωτερικό χώρο ελέγχονται για πιθανές ζημιές που έχουν υποστεί.

Η σκηνή αποκλείστηκε από Αστυνομία – Εξετάσεις το πρωί από Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα αίτια.