Χάθηκαν τα ίχνη 31χρονου - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Ο 31χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μαύρο δερμάτινο σακάκι με άσπρη γούνα στον γιακά, μαύρη μακριά φόρμα και γκρίζα αθλητικά παπούτσια, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του, που δημοσιεύεται πιο κάτω.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στο τηλέφωνο 24-804060 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.