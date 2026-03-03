LIVE: Σε επιφυλακή η Κύπρος - ΗΠΑ και Ισραήλ βομβαρδίζουν την Τεχεράνη - Κύμα ιρανικών επιθέσεων
Εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Σάββατο ΗΠΑ και Ισραήλ με τις επιθέσεις στο Ιράν, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα στο Ισραήλ και επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Tο Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στην «καρδιά της Τεχεράνης» ενώ επέκτεινε τον πόλεμο στον Λίβανο μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χεζμπολάχ. Δείτε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
«Στη σκιά των επιθέσεων»: Σενάρια αποσταθεροποίησης και μεταναστευτικές ροές - Πώς επηρεάζεται η Κύπρος
Πόλεμος στη γειτονιά μας: Η Κύπρος σε τροχιά ετοιμότητας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα καταφύγια και το σύστημα «112»
Πρόγνωση καιρού: Ετοιμαστείτε για βροχές αυτές τις ημέρες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου - Πείτε τους να ζήσουν
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Χειροπέδες σε 17χρονο: Πυρπόλησε όχημα 28χρονης στη Λεμεσό - Τον «έκαψε» μαρτυρία