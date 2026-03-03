Πόλεμος στη γειτονιά μας: Η Κύπρος σε τροχιά ετοιμότητας – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα καταφύγια και το σύστημα «112»

Με την ανησυχία των πολιτών να χτυπά «κόκκινο», η Πολιτική Άμυνα και το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από τις υποδομές προστασίας, την επάρκεια των καταφυγίων και τα νέα τεχνολογικά εργαλεία που επιστρατεύονται για την ασφάλεια του πληθυσμού.

​Η ακτινογραφία των καταφυγίων: Πού βρισκόμαστε σήμερα

​Σύμφωνα με την Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, η Κύπρος διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου 2.500 καταφύγια παγκύπρια. Η κάλυψη του πληθυσμού έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία δύο χρόνια, ανεβαίνοντας από το 30% στο 45%, με τον στόχο για περαιτέρω αύξηση να παραμένει προτεραιότητα. Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την άρνηση κάποιων ιδιωτών να διαθέσουν τους χώρους τους, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει μια καθοριστική παρέμβαση: την έκδοση Υπουργικής Εντολής που θα παρέχει κίνητρα, όπως επιπλέον συντελεστή δόμησης, σε νέες πολυκατοικίες που θα δημιουργούν υπόγειους χώρους προστασίας.

​Από την πλευρά του ο Λειτουργός Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης, σημείωσε στο ThemaOnline πως στις νέες οικιστικές περιοχές, η κατάσταση περιγράφεται ως πιο ευνοϊκή, καθώς η πλειονότητα των σύγχρονων κτηρίων διαθέτει υπόγεια που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε χώρους προστασίας. Η Πολιτική Άμυνα διευκρινίζει ότι τα δημόσια καταφύγια προορίζονται για ολιγόωρη παραμονή και ο έλεγχος της στατικότητας και του εξαερισμού τους είναι μια διαρκής διαδικασία, αν και η ευθύνη για την καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων που παραχωρούνται ανήκει στους ιδιοκτήτες τους.

​Ψηφιακή προστασία και το στοίχημα του «112»

​Στην εποχή της τεχνολογίας, η ενημέρωση του πολίτη περνά μέσα από την οθόνη του κινητού του. Η εφαρμογή SafeCY αποτελεί το βασικό εργαλείο εντοπισμού του πλησιέστερου καταφυγίου μέσω GPS ή ταχυδρομικού κώδικα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη το μεγάλο «όπλο» που αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον ερχόμενο Ιούνιο είναι το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης. Πρόκειται για μια αντίστροφη λειτουργία του 112, όπου το κράτος θα στέλνει μαζικά ειδοποιήσεις στα κινητά των πολιτών σε περίπτωση κινδύνου. Παράλληλα, ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 αναβαθμίζεται με εξοπλισμό νέας γενιάς που θα επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό της θέσης του καλούντος, διευκολύνοντας το έργο της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ακόμη και αν ο πολίτης βρίσκεται σε κατάσταση πανικού.

​Τι κάνουμε όταν ηχήσουν οι σειρήνες

​Η ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχος σε μια έκτακτη ανάγκη. Σε περίπτωση που σημάνει συναγερμός και δεν υπάρχει καταφύγιο σε κοντινή απόσταση, οι οδηγίες είναι σαφείς: αναζητούμε έναν εσωτερικό χώρο στο σπίτι, μακριά από παράθυρα και τζάμια, κατά προτίμηση κάτω από μια σκάλα ή σε ένα γερό υπόγειο. Αν ο συναγερμός μας βρει σε εξωτερικό χώρο και δεν υπάρχει χρόνος για μετακίνηση, πρέπει να ξαπλώσουμε μπρούμυτα στο έδαφος, ιδανικά σε κάποιο χαντάκι, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια.

​Είναι ζωτικής σημασίας να αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση των δρόμων για να μην παρεμποδίζεται η κίνηση των ουσιωδών υπηρεσιών. Για τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με αναπηρίες, η Πολιτική Άμυνα σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Ερυθρό Σταυρό έχει αναπτύξει δίκτυα υποστήριξης, ενώ οι συνοικιοφύλακες θα βρίσκονται στις γειτονιές για να καθοδηγούν τον κόσμο διά ζώσης.

​Το «κουτί έκτακτης ανάγκης»

​Πριν την κρίση, κάθε νοικοκυριό οφείλει να έχει έτοιμο ένα σακίδιο με τα απαραίτητα: νερό, ξηρά τροφή, φανάρι με επιπλέον μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο (για ενημέρωση σε περίπτωση πτώσης του διαδικτύου), κουτί πρώτων βοηθειών, τα απαραίτητα φάρμακα και σημαντικά έγγραφα. Η ετοιμότητα δεν είναι σημάδι φόβου, αλλά η έμπρακτη απόδειξη μιας ανθεκτικής κοινωνίας που ξέρει να προστατεύει τα μέλη της.