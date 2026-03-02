Themasports lifenewscy
Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

 02.03.2026 - 19:42
Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

Ένα παράξενο, φωτεινό σημάδι στον ουρανό της Λάρνακας το απόγευμα της Δευτέρας (02/03) στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει «θύελλα» ερωτημάτων και ανησυχίας στους Κύπριους χρήστες του διαδικτύου.

​Χρήστης στο Facebook δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μια φωτεινή τροχιά πάνω από την Λάρνακα, ρωτώντας «Τι είναι αυτό;».

​Αν και σε άλλες περιπτώσεις ένα τέτοιο θέαμα θα μπορούσε να αποδοθεί σε μετεωρίτη ή διαστημικά σκουπίδια, το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται σε μια μέρα που η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.

​​Οι θεωρίες κάτω από την ανάρτηση δίνουν και παίρνουν, με πολλούς να εικάζουν πως πρόκειται για αναχαίτιση πυραύλου ή κάποιου είδους ανιχνευτικό drone που έγινε ορατό λόγω της αντανάκλασης του ήλιου την ώρα του δειλινού.

 02.03.2026 - 18:42
 02.03.2026 - 20:06
LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

Εκτός ελέγχου οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ιρανός στρατηγός προχώρησε σε ευθείες απειλές, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εκτοξεύσει πυραύλους με στόχο να απομακρυνθούν οι Αμερικανοί από την Κύπρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαίωσε πως «η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης
02.03.2026 - 06:24

  •  02.03.2026 - 06:24
  •  02.03.2026 - 14:27
  •  02.03.2026 - 17:16
  •  02.03.2026 - 12:30
  •  02.03.2026 - 18:42
Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος
02.03.2026 - 19:42

  02.03.2026 - 19:42
  •  02.03.2026 - 12:28
  •  02.03.2026 - 15:14

