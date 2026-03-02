Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

​Χρήστης στο Facebook δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν μια φωτεινή τροχιά πάνω από την Λάρνακα, ρωτώντας «Τι είναι αυτό;».

​Αν και σε άλλες περιπτώσεις ένα τέτοιο θέαμα θα μπορούσε να αποδοθεί σε μετεωρίτη ή διαστημικά σκουπίδια, το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται σε μια μέρα που η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.

​​Οι θεωρίες κάτω από την ανάρτηση δίνουν και παίρνουν, με πολλούς να εικάζουν πως πρόκειται για αναχαίτιση πυραύλου ή κάποιου είδους ανιχνευτικό drone που έγινε ορατό λόγω της αντανάκλασης του ήλιου την ώρα του δειλινού.