Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones κατά ΒΒ Ακρωτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα εκτοξεύτηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της ΚΔ, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Προς το σκοπό αυτό και για προληπτικούς λόγος υπάρχει συνεργασία της Λευκωσίας όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες που θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ