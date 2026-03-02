Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Έκτακτη συνεδρίαση του Κολλεγίου Ασφάλειας της ΕΕ: Προτεραιότητες η υποστήριξη των κρατών μελών και η προστασία των πολιτών της ΕΕ

 02.03.2026 - 20:06
Έκτακτη συνεδρίαση του Κολλεγίου Ασφάλειας της ΕΕ: Προτεραιότητες η υποστήριξη των κρατών μελών και η προστασία των πολιτών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του «Κολλεγίου Ασφάλειας» των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, στη συνεδρίαση εξετάστηκε η εξελισσόμενη κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το έργο της Επιτροπής θα καθοδηγείται από δύο προτεραιότητες: την υποστήριξη των κρατών μελών και την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις αρνητικές συνέπειες των γεγονότων που εκτυλίσσονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή».

Το έργο της Επιτροπής θα επικεντρωθεί, σε συγκεκριμένους τομείς.

«Η Επιτροπή εντείνει τη στήριξη των προσπαθειών εκκένωσης και επαναπατρισμού των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ.

Η Επιτροπή ενισχύει επίσης την παρακολούθηση των κινδύνων διαταραχής των μεταφορών, ιδίως γύρω από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, και εντείνει τον συντονισμό με τις αεροπορικές εταιρείες, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις εθνικές αρχές.

Στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στις τιμές όσο και στον εφοδιασμό και θα συγκαλέσει μια ειδική ομάδα για την ενέργεια με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η πρώτη συνεδρίαση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα.

Στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, η Επιτροπή διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση και στενή συνεργασία με την Europol και τα κράτη μέλη όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την εσωτερική ασφάλεια.

Τέλος, στον τομέα της μετανάστευσης, η Επιτροπή ενισχύει την ετοιμότητα μέσω της στενότερης παρακολούθησης των τάσεων και της ενισχυμένης συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και τις χώρες εταίρους».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

 02.03.2026 - 19:42
LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

LIVE: Ιρανός στρατηγός - Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους για να φύγουν οι Αμερικανοί από την Κύπρο - «Η αεράμυνα μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα» λέει ο Λετυμπιώτης

Εκτός ελέγχου οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ιρανός στρατηγός προχώρησε σε ευθείες απειλές, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εκτοξεύσει πυραύλους με στόχο να απομακρυνθούν οι Αμερικανοί από την Κύπρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαίωσε πως «η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

