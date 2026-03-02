Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρετανικές Βάσεις: Αυξημένη αστυνομική παρουσία στο Ακρωτήρι κατά την διάρκεια της νύχτας

 02.03.2026 - 21:21
Βρετανικές Βάσεις: Αυξημένη αστυνομική παρουσία στο Ακρωτήρι κατά την διάρκεια της νύχτας

Νέα ανακοίνωση εκδόθηκε από τις Βρετανικές Βάσεις, για αυξημένη αστυνομική παρουσία.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «εκτιμούμε βαθύτατα τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υποστήριξη της εθελοντικής εκκένωσης των κατοίκων του χωριού Ακρωτηρίου. Θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στο χωριό κατά την διάρκεια της νύχτας».

Δεν υπάρχουν περιορισμοί σε ισχύ σε άλλες περιοχές των Βρετανικών Βάσεων. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.  

