Γ. Αντωνίου: Πού θα αγκυροβολήσουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες - Ανοιχτό ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών Rafale στην Κύπρο

Υπάρχει ενδεχόμενo άφιξης γαλλικών Rafale, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο συνεννόησης.

Είχαμε επιθέσεις όχι στο έδαφος της ΚΔ δεν είναι στόχος η ΚΔ, αλλά οι Βρετανικές Βάσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια.

Ερωτηθείς σχετικά άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο εάν παραστεί ανάγκη να αφιχθούν στην Κύπρο και γαλλικά Rafale. Αναφορικά με τις φρεγάτες που αναμένονται από την Ελλάδα, ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Παφου, για να παράσχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο ενεργειακό μας κέντρο στο Βασιλικό και στο αεροδρόμιο της Πάφου που θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη υποδομή.

Στόχος, είναι όπως συμπλήρωσε, η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό και η προστασία του αεροδρομίου Πάφου.