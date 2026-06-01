Έτσι θα δουλέψουν τα Mall της Κύπρου τη Δευτέρα του Κατακλυσμού – Το ωράριο καταστημάτων, υπεραγορών και εστιατορίων
Έτσι θα δουλέψουν τα Mall της Κύπρου τη Δευτέρα του Κατακλυσμού – Το ωράριο καταστημάτων, υπεραγορών και εστιατορίων

 01.06.2026 - 07:53
Αν σχεδιάζεις βόλτα, καφέ ή φαγητό τη Δευτέρα του Κατακλυσμού, καλό είναι να γνωρίζεις από πριν ποια mall θα λειτουργούν και τι θα παραμείνει ανοιχτό.

Δες αναλυτικά πώς διαμορφώνεται το ωράριο σε υπεραγορές, καφετέριες, καταστήματα και χώρους εστίασης μέσα στα Mall Παγκύπρια.

Κατακλυσμός στο Mall of Engomi: Αυτόν τον Κατακλυσμό, απόλαυσε καφέ, lunch & γλυκές απολαύσεις στο Mall of Engomi! Τα καταστήματα και η υπεραγορά θα παραμείνουν κλειστά, ενώ επιλεγμένα dining και entertainment spots θα είναι ανοιχτά.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, το Mall of Cyprus μπαίνει σε Holiday mode. Πιο συγκεκριμένα αυτή την αργία του Αγίου Πνεύματος, απόλαυσε φαγητό, καφέ & διασκέδαση στο Mall of Cyprus! Τα καταστήματα & η υπεραγορά θα παραμείνουν κλειστά, ενώ τα εστιατόρια και arcade θα είναι ανοιχτά.

Tην 1η Ιουνίου, λόγω της αργίας του Κατακλυσμού, το Nicosia Mall θα έχει κλειστά τα καταστήματα όπως και η υπεραγορά, ενώ οι καφετέριες και τα εστιατόρια θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό.

Στο Metropolis Mall στη Λάρνακα, τα καταστήματα λιανικής και παροχής υπηρεσιών είναι κλειστά, αλλά τα εστιατόρια, οι καφετέριες και τα fast-food είναι ανοιχτά.

Τη Δευτέρα του Κατακλυσμού, στο My Mall Limassol τα καταστήματα λιανικής και παροχής υπηρεσιών θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο τα εστιατόρια και οι καφετέριες θα λειτουργούν κανονικά.

Το ίδιο ισχύει και για το Kings Avenue Mall της Πάφου, όπου τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος, οι καφετέριες, τα εστιατόρια και οι χώροι ψυχαγωγίας θα είναι ανοιχτά και θα σας περιμένουν. Τα καταστήματα, η υπεραγορά Σκλαβενίτης και το Jumbo θα παραμείνουν κλειστά!

Στο Καζακστάν μεταβαίνει αύριο Τρίτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωασιατική Δημοκρατία, με στόχο και την προσέλκυση επενδύσεων.

