Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη, λένε οι IDF

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κοντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει γνωστό ότι ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.