Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜεντβέντεφ: Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του
ΔΙΕΘΝΗ

Μεντβέντεφ: Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του

 02.03.2026 - 23:51
Μεντβέντεφ: Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σύμμαχος του Πούτιν, προειδοποίησε ότι ο τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει την «παράλογη πορεία του». Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η έναρξη ενός νέου παγκόσμιου πολέμου θα κάνει τις πυρηνικές εκρήξεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι να μοιάζουν με «παιδικό παιχνίδι».

«Μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτικό πόλεμο»

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ιράν «βάρβαρο λάθος» και προειδοποίησε ότι η συνέχιση της «παράλογης πορείας αλλαγής καθεστώτων» από τις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι η τρέχουσα πολιτική των ΗΠΑ απειλεί να πυροδοτήσει μια παγκόσμια σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος είναι για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν, ως κληρονόμος της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, έχει τη δύναμη να αντέξει τις επιθέσεις, αλλά το κόστος αυτής της ανθεκτικότητας θα είναι υψηλό.

Η Ρωσία και οι σύμμαχοί της προειδοποιούν για επικείμενη πυρηνική σύγκρουση

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Ιράν να αναζητήσει πυρηνικά όπλα μετά την επίθεση του Τραμπ είναι αναπόφευκτη. "Το Ιράν θα αγωνιστεί σθεναρά για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό", τόνισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος
«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»
Θλίψη για το θάνατο του 17χρονου Γιάννου Νικολάου - Πότε θα γίνει η κηδεία
Βίντεο από την άφιξη των τέσσερων F-16 στην Κύπρο
Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες που φθάνουν στην Κύπρο: Πώς ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού «Κένταυρος» και Aster 30
Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τσουχτερό κρύο: Στο μηδέν η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Βροχές και παγετός στο «μενού» - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

 02.03.2026 - 23:07
LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

Εκτός ελέγχου οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ιρανός στρατηγός προχώρησε σε ευθείες απειλές, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εκτοξεύσει πυραύλους με στόχο να απομακρυνθούν οι Αμερικανοί από την Κύπρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαίωσε πως «η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

LIVE: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

  •  02.03.2026 - 06:24
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου - Στο επίκεντρο η κατάσταση μετά την επίθεση με drones

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου - Στο επίκεντρο η κατάσταση μετά την επίθεση με drones

  •  02.03.2026 - 20:17
Λετυμπιώτης: «Αξιολογείται το βίντεο με δηλώσεις του Ιρανού υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως προς την εγκυρότητα και το περιεχόμενο του»

Λετυμπιώτης: «Αξιολογείται το βίντεο με δηλώσεις του Ιρανού υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως προς την εγκυρότητα και το περιεχόμενο του»

  •  02.03.2026 - 21:07
Γ. Αντωνίου: Πού θα αγκυροβολήσουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες - Ανοιχτό ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών Rafale στην Κύπρο

Γ. Αντωνίου: Πού θα αγκυροβολήσουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες - Ανοιχτό ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών Rafale στην Κύπρο

  •  02.03.2026 - 22:16
Βίντεο από την άφιξη των τέσσερων F-16 στην Κύπρο

Βίντεο από την άφιξη των τέσσερων F-16 στην Κύπρο

  •  02.03.2026 - 18:42
Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

  •  02.03.2026 - 19:42
Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

  •  02.03.2026 - 12:30
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  02.03.2026 - 15:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα