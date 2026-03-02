Μεντβέντεφ: Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του

«Μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτικό πόλεμο»

Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ιράν «βάρβαρο λάθος» και προειδοποίησε ότι η συνέχιση της «παράλογης πορείας αλλαγής καθεστώτων» από τις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι η τρέχουσα πολιτική των ΗΠΑ απειλεί να πυροδοτήσει μια παγκόσμια σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος είναι για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν, ως κληρονόμος της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, έχει τη δύναμη να αντέξει τις επιθέσεις, αλλά το κόστος αυτής της ανθεκτικότητας θα είναι υψηλό.

Η Ρωσία και οι σύμμαχοί της προειδοποιούν για επικείμενη πυρηνική σύγκρουση

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Ιράν να αναζητήσει πυρηνικά όπλα μετά την επίθεση του Τραμπ είναι αναπόφευκτη. "Το Ιράν θα αγωνιστεί σθεναρά για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό", τόνισε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα