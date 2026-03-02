Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου - Στο επίκεντρο η κατάσταση μετά την επίθεση με drones

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή εναντίον υποδομών της ΚΔ η οποία έχει συστήματα που μπορούν ν’ αναχαιτίσουν και πυραύλους και drones, υπάρχει συνεργασία και συντονισμός με τις Βρετανικές Βάσεις, άλλους εταίρους και συμμάχους για ανταλλαγή πληροφοριών για την κατάσταση που επικρατεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ ο Έλληνας ΥΠΑΜ και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα έρθουν αύριο για ανασκόπηση της κατάστασης ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό ενεργειών. Η Κύπρος, λέχθηκε, έχει αξιοπρεπή υποστήριξη για να προστατεύσει τους πολίτες της που είναι και η ύψιστη προτεραιότητα, με την Λευκωσία να εκτιμά ότι η κατάσταση βρίσκεται τώρα στην κορύφωση και εκφράζει την ελπίδα «σύντομα η κατάσταση να εκτονωθεί».

Τα συστήματα της Κύπρου, όπως αναφέρθηκε, εντόπισαν τα drones και κατά τη διάρκεια της νύχτας και σήμερα. Το ψεσινό drone δεν εντοπίστηκε από τα ραντάρ Άγγλων, Αμερικανών, ούτε της ΚΔ, λόγω του χαμηλού ύψους και του μικρού μεγέθους και προκάλεσε την έκρηξη στο αεροδρόμιο των Βάσεων στο Ακρωτήρι. Διευκρίνισε δε η ίδια πηγή ότι αυτό το περιστατικό δεν έχει σχέση με την δήλωση ώρες νωρίτερα χθες, του Βρετανού ΥΠΑΜ για στόχευση με πυραύλους εναντίον της Κύπρου και η οποία είχε διαψευστεί από τη Λευκωσία. Οι δύο πύραυλοι χθες, όπως είπε η ίδια πηγή, στόχο είχαν το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέχρι στιγμής η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι στόχος κι ενδεχομένως, όπως έγινε και στο παρελθόν, να χρησιμοποιηθεί ως διαμετακομιστικός σταθμός για να μεταφέρουν διάφορες χώρες της ΕΕ και μη, τους πολίτες τους στις χώρες τους. Κάποιες από αυτές τις χώρες μπορεί να είναι εχθροί των Ιρανών, όπως αναφέρθηκε, και η ΚΔ οφείλει να παρέχει τέτοια ασφάλεια ώστε «να αποφύγουμε πιθανόν δυσάρεστο γεγονός».

Ο εναέριος χώρος της Κύπρου παραμένει ανοικτός και η κατάσταση αξιολογείται συνεχώς ανάλογα με τις πληροφορίες για την δραστηριότητα drones στην περιοχή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κάποιες αεροπορικές εταιρείες έχουν προχωρήσει μονομερώς σε αναστολή του πτητικού τους προγράμματος για 24 ώρες με βάση δικές τους αξιολογήσεις. Εάν κι εφόσον υπάρξει λόγος να κλείσει ο εναέριος χώρος της Κύπρου αυτό θα γίνει σε συνεννόηση και με τους ευρωπαϊκούς αρμόδιους οργανισμούς. «Όταν υπάρχει απειλή λαμβάνονται μέτρα και όταν απομακρύνεται ο κίνδυνος αίρονται» όπως αναφέρθηκε.

Αρμοδίως επίσης αναφέρθηκε ότι η Πολιτική Άμυνα έλαβε τα μέτρα στο Ακρωτήρι και την περιοχή μετά την ειδοποίηση που έτυχε η ΚΔ από την διοίκηση των Βάσεων.

Διευκρινίστηκε ότι λήφθηκε τα ξημερώματα από την ΚΔ προληπτικά η απόφαση για εκκένωση του Ακρωτηρίου στις Βάσεις και έγιναν οι διευθετήσεις για να πάνε οι κάτοικοι στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου δεν πήγε κανείς.

Οι περισσότεροι κάτοικοι, αναφέρθηκε από την ίδια πηγή, πήγαν σε συγγενείς, ενώ σήμερα το μεσημέρι μετά τον δεύτερο συναγερμό στις Βάσεις Ακρωτηρίου δόθηκε και πάλι εντολή από την ΚΔ για υποχρεωτική εκκένωση του Ακρωτηρίου. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται με δική τους ευθύνη γύρω στα 30 άτομα ενώ οι πλείστοι κάτοικοι έχουν μείνει σε συγγενείς τους. Από αύριο όσοι δεν μείνουν στους συγγενείς τους, γίνονται διευθετήσεις για προσωρινή διαμονή αλλού. Αναφέρθηκε επίσης ότι εάν χρειαστεί να ληφθούν μέτρα που αφορούν χωριά της Δεκέλειας, κοντά στις Βάσεις, αυτό θα γίνει, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

Σημειώθηκε ότι δεν τίθεται θέμα μη λειτουργίας σχολείων σε περιοχές της Κύπρου όπου δεν υπάρχουν σε ισχύ προληπτικά μέτρα.

Οι ενημερώσεις για εκκενώσεις και άλλα μέτρα γίνονται, όπως αναφέρθηκε, με την χρήση καμπάνων, από πόρτα σε πόρτα, μέσω μηνυμάτων σε ομάδες κατοίκων κοινοτήτων μέσω WhatsApp, ενώ το Early Learning System αναμένεται να λειτουργήσει τον προσεχή Ιούνιο.

Σημειώθηκε ότι η αστυνομία λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε χώρους υψηλού κινδύνου, που συγκεντρώνουν κόσμο και υποδομές.

Η Λευκωσία, λέχθηκε, διαβεβαιώνει σε πολλά επίπεδα και προς διάφορες πλευρές πως έχει ρόλο ανθρωπιστικό και δεν πρόκειται να εμπλακεί σε επιθέσεις εναντίον ενός άλλου κράτος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα