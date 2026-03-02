Πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο την τελευταία στιγμή - Δείτε βίντεο

Themasports lifenewscy
 02.03.2026 - 20:54
τη δημοσιότητα έδωσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο.

Συγκεκριμένα, το βίντεο έχει τραβηχτεί από κάμερα εντός του αεροσκάφους και φαίνεται η στιγμή που ο πιλότος καταφέρνει να αποφύγει τον ιρανικό πύραυλο, παίρνοντας απότομα ύψος.

Το στιγμιότυπο έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού από ισραηλινά μαχητικά στο Ιράν, ενώ ο πιλότος ακούγεται να λέει: «Υπάρχει μια άλλη εκτόξευση, μας βγάζει από την πορεία, ανεβαίνω πάνω από τα σύννεφα».

Σύμφωνα με το Ισραήλ, τα μαχητικά τους έχουν πραγματοποιήσει πάνω από χίλιες επιθέσεις από το ξεκίνημα των εχθροπραξιών.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου - Στο επίκεντρο η κατάσταση μετά την επίθεση με drones

 02.03.2026 - 20:17
Λετυμπιώτης: «Αξιολογείται το βίντεο με δηλώσεις του Ιρανού υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως προς την εγκυρότητα και το περιεχόμενο του»

 02.03.2026 - 21:07
Εκτός ελέγχου οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ιρανός στρατηγός προχώρησε σε ευθείες απειλές, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εκτοξεύσει πυραύλους με στόχο να απομακρυνθούν οι Αμερικανοί από την Κύπρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαίωσε πως «η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

