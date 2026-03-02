Πιλότος ισραηλινού μαχητικού αποφεύγει ιρανικό πύραυλο την τελευταία στιγμή - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, το βίντεο έχει τραβηχτεί από κάμερα εντός του αεροσκάφους και φαίνεται η στιγμή που ο πιλότος καταφέρνει να αποφύγει τον ιρανικό πύραυλο, παίρνοντας απότομα ύψος.



Δείτε το βίντεο





Το στιγμιότυπο έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού από ισραηλινά μαχητικά στο Ιράν, ενώ ο πιλότος ακούγεται να λέει: «Υπάρχει μια άλλη εκτόξευση, μας βγάζει από την πορεία, ανεβαίνω πάνω από τα σύννεφα».



Σύμφωνα με το Ισραήλ, τα μαχητικά τους έχουν πραγματοποιήσει πάνω από χίλιες επιθέσεις από το ξεκίνημα των εχθροπραξιών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

