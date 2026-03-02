«Απελπισία και όχι στρατηγική το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο», λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ

Σε δηλώσεις του σε ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου «για τη σταθερή ηγεσία και την ηθική διαύγειά τους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή», δηλώνοντας ότι «οι στόχοι μας είναι σαφείς. Όχι πυρηνικό όπλο, όχι βαλλιστική πυραυλική απειλή, καταστροφή του Ναυτικού και συντριβή του δικτύου πληρεξουσίων του καθεστώτος».

Ο κ. Ντανόν τόνισε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν «αποφασιστικά, χειρουργικά, χωρίς απολογία», κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι «αντιδρά σπασμωδικά από απελπισία».

Επεσήμανε ότι «πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί κατά του Ισραήλ», αλλά και εναντίον περιφερειακών κρατών και «ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος, στην Κύπρο», υποστηρίζοντας ότι «αυτό δεν είναι στρατηγική. Είναι πανικός. Είναι απελπισία».

Κάνοντας σαφή αντιπαραβολή, δήλωσε ότι «εμείς στοχεύουμε στρατιωτικές υποδομές, αυτοί στοχεύουν οικογένειες», προσθέτοντας ότι το καθεστώς «τρομοκρατεί τον ίδιο του τον λαό, τρομοκρατεί εμάς και τώρα επιχειρεί να τρομοκρατήσει την περιοχή και τον κόσμο».

Παρά τις απώλειες, διαμήνυσε ότι «δεν θα σταματήσουμε μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας».

Προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο πυρηνικά εξοπλισμένου Ιράν, υπογράμμισε ότι «αυτό δεν είναι ρίσκο που ανεχόμαστε. Είναι μια πραγματικότητα που δεν θα επιτρέψουμε. Γι’ αυτό η κοινή επιχείρηση ήταν αναγκαία».

Αναφερόμενος σε επικρίσεις εντός του ΟΗΕ, σημείωσε ότι εικόνα που κυκλοφόρησε από αξιωματούχος του Οργανισμού «τραβήχτηκε στην πραγματικότητα στα τέλη Ιανουαρίου» και απεικόνιζε πολίτες «που σκοτώθηκαν από το ίδιο το ιρανικό καθεστώς».

Επανέλαβε ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τον λαό μας, για να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις, επανέλαβε ότι «ένας από τους στόχους της κοινής επιχείρησης είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα διαθέτουν πυρηνικές δυνατότητες για να απειλούν ολόκληρο τον κόσμο», προσθέτοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουν πυρηνικές δυνατότητες».

Για τη διάρκεια της επιχείρησης, απάντησε ότι θα συνεχιστεί «όσο χρειαστεί», αναγνωρίζοντας ότι «δεν είναι εύκολο για τους ανθρώπους στο Ισραήλ που έμειναν σε καταφύγια για πολλές ημέρες» και ότι «η θυσία σας θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της επιχείρησης».

Απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς που βρίσκονται υπό διαρκή συναγερμό, τους ζήτησε να είναι δυνατοί.

“Δεν θα διαρκέσει για πάντα. Κάνετε μια θυσία, αλλά για το μέλλον του Ισραήλ, πρέπει να το κάνουμε”, ανέφερε και πρόσθεσε ότι «υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ και του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, επιτέλους αναλαμβάνουμε δράση» και ότι «ο κόσμος θα είναι καλύτερος ολόκληρη η περιοχή, ολόκληρος ο κόσμος”.

Αναφορικά με το μέλλον της ηγεσίας στο Ιράν, εξέφρασε την ελπίδα για αλλαγή, δηλώνοντας ότι «ελπίζουμε ότι θα υπάρξει νέα ηγεσία. Ο ιρανικός λαός αξίζει καλύτερη ηγεσία. Προσευχόμαστε για την ελευθερία σας. Και πιστεύω ότι η ελευθερία θα έρθει νωρίτερα παρά αργότερα».

Κλείνοντας, σχολιάζοντας αναφορές περί πλήγματος σε σχολείο στο Ιράν, ανέφερε ότι «λυπούμαστε για την απώλεια ζωής οποιουδήποτε αμάχου, υπάρχουν πληροφορίες που δεν τις έχω μπροστά μου που αναφέρουν ότι οι Φρουροί της επανάστασης χτύπησαν το σχολείο. Εμείς στοχεύουμε στρατιωτικούς στόχους. Αυτό κάνουμε. Οι Ιρανοί κάνουν ακριβώς το αντίθετο».

