Τσουχτερό κρύο: Στο μηδέν η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Βροχές και παγετός στο «μενού» - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσουχτερό κρύο: Στο μηδέν η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Βροχές και παγετός στο «μενού» - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

 02.03.2026 - 23:07
Τσουχτερό κρύο: Στο μηδέν η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές - Βροχές και παγετός στο «μενού» - Ο καιρός μέχρι την Παρασκευή

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς, 3 μποφόρ, και αργότερα ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ,  θα εμφανίζονται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος με το ενδεχόμενο μετά το μεσημέρι να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα θα εμφανίζονται ψηλές νεφώσεις.

Την Παρασκευή, αυξημένες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

