Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», δείτε βίντεο

 03.03.2026 - 00:57
Μελάνια Τραμπ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: «H ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», δείτε βίντεο

Η Μελάνια Τραμπ προήδρευσε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να ενδυναμώσει τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης και της τεχνολογίας, για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης. Ήταν η πρώτη φορά που μια εν ενεργεία Πρώτη Κυρία προήδρευσε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Η κ. Τραμπ ανέλαβε τη προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Μάρτιο, με το θέμα «Τα παιδιά, η τεχνολογία και η εκπαίδευση σε καταστάσεις σύγκρουσης».

Στην πρώτη της εμφάνιση ως πρόεδρος, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανέδειξε τη σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, τεχνολογίας και ειρήνης. Στη διάρκεια της ομιλίας της, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και την τεχνολογία, ώστε να οικοδομηθεί ένας πιο ειρηνικός κόσμος.

Η ειρήνη δεν είναι εύθραυστη

Η Μελάνια Τραμπ, απευθυνόμενη στα μέλη του Συμβουλίου, τόνισε ότι «η ειρήνη δεν χρειάζεται να είναι εύθραυστη», εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων πολέμων. Επεσήμανε ότι οι κοινωνίες που προστατεύουν τη γνώση και την εκπαίδευση προστατεύουν το μέλλον τους και δημιουργούν κατανόηση και ανεκτικότητα μεταξύ των ανθρώπων. «Τα έθνη που εκτιμούν την μάθηση προστατεύουν το μέλλον τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η κ. Τραμπ αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνολογίας, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκδημοκρατίσει τη γνώση, δίνοντας την ευκαιρία σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να αποκτήσει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Αυτή η «δημοκρατικοποίηση της γνώσης», όπως τη χαρακτήρισε, μπορεί να βοηθήσει στη γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος, ενισχύοντας τη μάθηση και προωθώντας την ειρήνη παγκοσμίως.

Κλήση για δράση από τη διεθνή κοινότητα

Η Πρώτη Κυρία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ενδυναμώσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει την πλήρη πρόσβαση στην τεχνολογία, τονίζοντας την ανάγκη για γεφύρωση του τεχνολογικού χάσματος. Στην ομιλία της, ανέφερε: «Τώρα είναι η στιγμή για τη γενιά μας να ανυψώσει τα παιδιά μας πάνω από την ιδεολογία μέσω της πρόσβασης στη σοφία».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη περνά μέσα από την εκπαίδευση και την τεχνολογία. «Η σύγκρουση προκύπτει από την άγνοια, αλλά η γνώση δημιουργεί κατανόηση και ενότητα», δήλωσε, καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να ενισχύσουν τη μάθηση και να προάγουν την ειρήνη μέσω της εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος
«Εγκλωβισμένες» στο Ντουμπάι εν μέσω πολέμου: Μαρτυρία - σοκ Κύπριας μέλλουσας νύφης στο «Τ»
Θλίψη για το θάνατο του 17χρονου Γιάννου Νικολάου - Πότε θα γίνει η κηδεία
Βίντεο από την άφιξη των τέσσερων F-16 στην Κύπρο
Τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελληνικές φρεγάτες που φθάνουν στην Κύπρο: Πώς ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού «Κένταυρος» και Aster 30
Ιρανός στρατηγός απειλεί ευθέως την Κύπρο: Θα εκτοξεύσουμε όσους πυραύλους χρειαστεί, για να φύγουν οι Αμερικανοί από εκεί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεντβέντεφ: Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του

 02.03.2026 - 23:51
Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

Εκτός ελέγχου οδηγείται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ, γεγονός που πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ. Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ιρανός στρατηγός προχώρησε σε ευθείες απειλές, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εκτοξεύσει πυραύλους με στόχο να απομακρυνθούν οι Αμερικανοί από την Κύπρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική έντασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, διαβεβαίωσε πως «η αεράμυνά μας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», υπογραμμίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Σε συναγερμό η Κύπρος- «Ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να κρατήσει πάνω από 5 εβδομάδες» λέει ο Τραμπ

  •  02.03.2026 - 06:24
Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου - Στο επίκεντρο η κατάσταση μετά την επίθεση με drones

Τηλεφωνική επικοινωνία ΠτΔ με τον Πρόεδρο του Λιβάνου - Στο επίκεντρο η κατάσταση μετά την επίθεση με drones

  •  02.03.2026 - 20:17
Λετυμπιώτης: «Αξιολογείται το βίντεο με δηλώσεις του Ιρανού υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως προς την εγκυρότητα και το περιεχόμενο του»

Λετυμπιώτης: «Αξιολογείται το βίντεο με δηλώσεις του Ιρανού υψηλόβαθμου στρατιωτικού ως προς την εγκυρότητα και το περιεχόμενο του»

  •  02.03.2026 - 21:07
Γ. Αντωνίου: Πού θα αγκυροβολήσουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες - Ανοιχτό ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών Rafale στην Κύπρο

Γ. Αντωνίου: Πού θα αγκυροβολήσουν οι δύο ελληνικές φρεγάτες - Ανοιχτό ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών Rafale στην Κύπρο

  •  02.03.2026 - 22:16
Βίντεο από την άφιξη των τέσσερων F-16 στην Κύπρο

Βίντεο από την άφιξη των τέσσερων F-16 στην Κύπρο

  •  02.03.2026 - 18:42
Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

Μυστήριο στον ουρανό της Λάρνακας: Το βίντεο που «πάγωσε» τα social media - Σε αναμμένα κάρβουνα η Κύπρος

  •  02.03.2026 - 19:42
Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

Εφιαλτικά σενάρια: Φόβοι για στοχοποίηση πρεσβειών και χώρων με δυτικά συμφέροντα στην Κύπρο - «Χρειάζεται εγρήγορση»

  •  02.03.2026 - 12:30
Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει η τσέπη μας; Τι έρχεται για πετρέλαιο και Τουρισμό - Οικονομολόγος στο «Τ»

  •  02.03.2026 - 15:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα