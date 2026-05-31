Προεδρία Βουλής: Νέα υποψηφιότητα αλλάζει τα δεδομένα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, o πρόεδρος του ΕΛΑΜ δήλωσε: «Θα είμαστε εκεί με δικό μας υποψήφιο και θα είμαι εγώ αυτός ο υποψήφιος». Παράλληλα, εξήγησε ότι το κόμμα δεν θα στηρίξει ξανά την Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας πως «το ΕΛΑΜ ... αδικήθηκε κατάφωρα» και χαρακτήρισε τη στάση της προηγούμενης πενταετίας ως «mea culpa».

Στο ΑΚΕΛ, οι τελικές αποφάσεις παραμένουν ανοιχτές. Ο Στέφανος Στεφάνου, μετά από επαφές με τους Νικόλας Παπαδόπουλος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Φειδίας Παναγιώτου, τόνισε ότι «η Προεδρία της Βουλής εντάσσεται σε άλλες λογικές και έχει άλλες δυναμικές» και ότι δεν συνδέεται με τις Προεδρικές Εκλογές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως «δε θεωρούμε ότι οι δύο εκλογές είναι συνδεδεμένες», διευκρινίζοντας ότι η απόφαση για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του θα ληφθεί συλλογικά από το κόμμα.

Παραμένει ασαφές, τέλος, πώς θα κινηθούν οι βουλευτές των μικρότερων κομμάτων, καθώς δεν αποκλείονται διαφοροποιήσεις από τις επίσημες κομματικές γραμμές.

