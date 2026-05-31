Προεδρία Βουλής: Νέα υποψηφιότητα αλλάζει τα δεδομένα
Προεδρία Βουλής: Νέα υποψηφιότητα αλλάζει τα δεδομένα

 31.05.2026 - 21:30
Η κούρσα για την Προεδρία της Βουλής αποκτά νέο ενδιαφέρον, καθώς μετά την Αννίτα Δημητρίου, υποψηφιότητα ανακοίνωσε και ο Χρίστος Χρίστου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, o πρόεδρος του ΕΛΑΜ δήλωσε: «Θα είμαστε εκεί με δικό μας υποψήφιο και θα είμαι εγώ αυτός ο υποψήφιος». Παράλληλα, εξήγησε ότι το κόμμα δεν θα στηρίξει ξανά την Αννίτα Δημητρίου, σημειώνοντας πως «το ΕΛΑΜ ... αδικήθηκε κατάφωρα» και χαρακτήρισε τη στάση της προηγούμενης πενταετίας ως «mea culpa».

Στο ΑΚΕΛ, οι τελικές αποφάσεις παραμένουν ανοιχτές. Ο Στέφανος Στεφάνου, μετά από επαφές με τους Νικόλας Παπαδόπουλος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης και Φειδίας Παναγιώτου, τόνισε ότι «η Προεδρία της Βουλής εντάσσεται σε άλλες λογικές και έχει άλλες δυναμικές» και ότι δεν συνδέεται με τις Προεδρικές Εκλογές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος ανέφερε πως «δε θεωρούμε ότι οι δύο εκλογές είναι συνδεδεμένες», διευκρινίζοντας ότι η απόφαση για ενδεχόμενη υποψηφιότητά του θα ληφθεί συλλογικά από το κόμμα.

Παραμένει ασαφές, τέλος, πώς θα κινηθούν οι βουλευτές των μικρότερων κομμάτων, καθώς δεν αποκλείονται διαφοροποιήσεις από τις επίσημες κομματικές γραμμές.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

Νέο φάρμακο αλλάζει το τοπίο στη μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας

Κατάντησε... κωμωδία: Έκλεψαν ξανά την μπανάνα, νέα περιπέτεια για το έργο «Comedian» του Καντελάν

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

