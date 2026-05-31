Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

 31.05.2026 - 18:34
Σε επιφυλακή τέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, μετά τον εντοπισμό στρατιωτικού όπλου σε βραχώδη ακτή της Ξυλοφάγου.

Το όπλο, τύπου G3, εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για εξετάσεις, ενώ το όπλο θα παραληφθεί για περαιτέρω επιστημονικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία των Βάσεων, σήμερα, 31 Μαΐου 2026, στις 5:30μ.μ η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έλαβε πληροφορία από πολίτες ότι εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σκουριασμένο τυφέκιο τύπου G3 σε ρηχά νερά, σε θαλάσσια περιοχή του Ξυλοφάγου.

«Μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς, με σκοπό τη διερεύνηση της προέλευσης του όπλου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό βρέθηκε στην περιοχή.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία προς δημοσιοποίηση στο παρόν στάδιο».

Έτοιμη η Πολιτική Άμυνα ενόψει αντιπυρικής περιόδου - Tο 112 και ο Περιφερειακός Κόμβος Αεροπυρόσβεσης

Καιρός: Κατακλυσμός… μόνο στα ορεινά και στο εσωτερικό – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία στα παράλια

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από αδιαθεσία - Τι συνέβη - Ποια τα νεότερα για την υγεία του

Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας

