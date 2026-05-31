Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

Το όπλο, τύπου G3, εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για εξετάσεις, ενώ το όπλο θα παραληφθεί για περαιτέρω επιστημονικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία των Βάσεων, σήμερα, 31 Μαΐου 2026, στις 5:30μ.μ η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων έλαβε πληροφορία από πολίτες ότι εντοπίστηκε ένα ιδιαίτερα σκουριασμένο τυφέκιο τύπου G3 σε ρηχά νερά, σε θαλάσσια περιοχή του Ξυλοφάγου.

«Μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων μετέβησαν άμεσα στη σκηνή και διεξάγουν εξετάσεις.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς, με σκοπό τη διερεύνηση της προέλευσης του όπλου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό βρέθηκε στην περιοχή.

Οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία προς δημοσιοποίηση στο παρόν στάδιο».