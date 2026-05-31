Καιρός: Κατακλυσμός… μόνο στα ορεινά και στο εσωτερικό – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία στα παράλια
Καιρός: Κατακλυσμός… μόνο στα ορεινά και στο εσωτερικό – Πού θα φτάσει η θερμοκρασία στα παράλια

 31.05.2026 - 18:50
Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή, ενώ από την Τρίτη αναμένεται ασθενής ψηλή πίεση.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές κυρίως ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

Νέα απάτη: Σχεδόν τρεις χιλιάδες ευρώ εξαφανίστηκαν - Πώς την «πάτησε» πολίτης

