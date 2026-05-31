Έτοιμη η Πολιτική Άμυνα ενόψει αντιπυρικής περιόδου - Tο 112 και ο Περιφερειακός Κόμβος Αεροπυρόσβεσης

Παράλληλα, ο κ. Λιασίδης είπε ότι ο Περιφερειακός Κόμβος Αεροπυρόσβεσης στην Πάφο που θα λειτουργήσει φέτος, θα είναι μια μεγάλη βοήθεια όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για τις γύρω χώρες.

Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα της Πολιτικής Άμυνας για το ενδεχόμενο πυρκαγιών το καλοκαίρι ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Παναγιώτης Λιασίδης είπε ότι έχει γίνει η επικαιροποίηση του Σχεδίου «Πολύβιος» που αφορά εκκενώσεις κοινοτήτων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ανέφερε ότι η ΠΑ επισκέφθηκε όλες τις κοινότητες και συζήτησε με τα Κοινοτικά Συμβούλια.

"Είδαμε τις ιδιαιτερότητες που έχει η κάθε κοινότητα και έχουν προσαρμοστεί τα σχέδια με βάση τις ανάγκες της κάθε κοινότητας, δηλαδή οι τοπικές Αρχές τώρα είναι ενημερωμένες πλήρως για το πώς να ενεργήσουν, πώς να βοηθήσουν τους κατοίκους σε περίπτωση που χρειαστεί. Υπάρχει το σχέδιο για κάθε κοινότητα, χάρτες, κατάλογοι με τα άτομα που ίσως έχουν κάποιες ανάγκες, η ομάδα συντονισμού, η ομάδα πρώτων βοηθειών, κατάλογος με τα μέσα που διαθέτει η κάθε κοινότητα όπως οχήματα κτλ".

Ανέφερε επίσης ότι τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν πέντε ασκήσεις, μία σε κάθε επαρχία, ενώ τον Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί άλλες πέντε ασκήσεις που θα γίνουν σε δύο μέρες, δηλαδή τρεις ασκήσεις σε μία μέρα σε τρεις επαρχίες και δύο ασκήσεις σε άλλες δύο επαρχίες μία άλλη μέρα.

"Ο στόχος είναι να δούμε πώς γίνεται ο συντονισμός όταν έχουμε περισσότερα περιστατικά, όχι μόνο σε μία επαρχία, και να εξοικειωθούν και οι πολίτες με τις διαδικασίες", είπε.

Αναφέρθηκε και στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY-Alert, για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για περιστατικά έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών, το οποίο ξεκινά από την Τρίτη.

"Για τρεις εβδομάδες θα το χρησιμοποιήσουμε για να στέλνουμε ειδοποιήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για σκοπούς άσκησης και είναι ένα επιπρόσθετο σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη ενημέρωση του πληθυσμού εκτός από τα άλλα που ήδη υπάρχουν" είπε.

Για τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, είπε ότι το 2027 θα εγκατασταθεί μια νέας γενιάς τεχνολογία για να είναι πιο αποτελεσματικές οι κλήσεις, λέγοντας ότι θα περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες, όπως η αυτόματη λήψη της τοποθεσίας εκείνου που καλεί.

Αυτό, είπε, βοηθά πολύ γιατί κάποιος μπορεί να μην είναι σε θέση να μιλήσει τη συγκεκριμένη στιγμή.

Σε ό,τι αφορά τον Περιφερειακό Κόμβο Αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, κ. Λιασίδης ανέφερε ότι θα λειτουργήσει από φέτος στην αεροπορική βάση στην Πάφο.

"Θα έχουμε ενίσχυση από την ΕΕ θα είναι μεγάλη βοήθεια όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και για τις γύρω χώρες, δηλαδή η ΕΕ θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αιτήματα χωρών της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου" σημείωσε.

Εκτός από το υπηρεσιακό κομμάτι, ανέφερε ο κ. Λιασίδης, που θα είναι η αποστολή πτητικών μέσων στις γύρω χώρες, θα είναι και ένα Κέντρο Αριστείας όπου θα μπορούν να γίνονται ασκήσεις και εκπαιδεύσεις σε θέματα αεροπυρόσβεσης και γενικά πολιτικής προστασίας για την καλύτερη προετοιμασία και των υπηρεσιών αλλά και των συναδέλφων από τις γύρω χώρες.

Ερωτηθείς πότε θα λειτουργήσει, είπε ότι ήδη είμαστε στο τελικό στάδιο.