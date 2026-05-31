Air condition στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι: Το κοινό λάθος που γίνεται με την ανακύκλωση αέρα

Σε αυτές τις συνθήκες, η οδήγηση δεν είναι απλώς άβολη, αλλά και επικίνδυνη.

Η σωστή χρήση του κλιματισμού μπορεί να κάνει τη διαφορά τόσο στην άνεση όσο και στην ασφάλεια.

Ωστόσο, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να κάνουν λάθη που αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας, μειώνουν την απόδοση του συστήματος και επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των επιβατών.

Αερίστε πρώτα την καμπίνα

Ένα από τα συνηθέστερα λάθη είναι η άμεση ενεργοποίηση του κλιματισμού στη μέγιστη ένταση μόλις μπούμε στο αυτοκίνητο, γράφει το ιταλικό alvolante. Οι ειδικοί συνιστούν να ανοίγουμε πρώτα τις πόρτες ή τα παράθυρα για λίγα λεπτά, ώστε να απομακρυνθεί ο πολύ ζεστός αέρας που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα κλιματισμού χρειάζεται λιγότερη προσπάθεια για να ψύξει την καμπίνα και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Η σωστή θερμοκρασία

Πολλοί οδηγοί επιλέγουν ακραία χαμηλές θερμοκρασίες πιστεύοντας ότι έτσι το αυτοκίνητο θα δροσίσει πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, οι κατασκευαστές προτείνουν θερμοκρασία μεταξύ 22 και 24 βαθμών Κελσίου, ενώ η διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 6-7 βαθμούς. Μεγαλύτερες διαφορές μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία, πονοκέφαλο ή ακόμα και κρυολογήματα.

Στα αυτοκίνητα που διαθέτουν αυτόματο κλιματισμό, η λειτουργία «AUTO» είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Το σύστημα ρυθμίζει μόνο του την ένταση του αέρα και τη θερμοκρασία, επιτυγχάνοντας πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μην στρέφετε τον κρύο αέρα πάνω σας

Οι αεραγωγοί δεν πρέπει να κατευθύνονται απευθείας προς το πρόσωπο, το στήθος ή την κοιλιά των επιβατών. Ο ψυχρός αέρας μπορεί να προκαλέσει μυϊκούς πόνους, δυσκαμψία στον αυχένα και ερεθισμό στον λαιμό. Η καλύτερη πρακτική είναι οι γρίλιες να στρέφονται προς τα πάνω και προς τα τζάμια. Καθώς ο ψυχρός αέρας κατεβαίνει φυσικά προς τα κάτω, δημιουργείται ομοιόμορφη κυκλοφορία μέσα στην καμπίνα χωρίς να «χτυπά» απευθείας τους επιβάτες.

Ανακύκλωση αέρα: χρήσιμη αλλά όχι συνεχώς

Η λειτουργία ανακύκλωσης βοηθά το αυτοκίνητο να ψυχθεί ταχύτερα, καθώς επαναχρησιμοποιεί τον ήδη δροσερό αέρα του εσωτερικού. Ωστόσο, στα συστήματα χειροκίνητου κλιματισμού δεν πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά τα πρώτα 10 λεπτά λειτουργίας καλό είναι να απενεργοποιείται, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας.

Στα σύγχρονα αυτόματα συστήματα, η διαχείριση της ανακύκλωσης γίνεται συνήθως αυτόματα από το ίδιο το όχημα.

Πλεονέκτημα για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά

Οι οδηγοί ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα: τη δυνατότητα προκλιματισμού μέσω εφαρμογής στο κινητό. Ενεργοποιώντας τον κλιματισμό λίγα λεπτά πριν από την αναχώρηση, ενώ το όχημα παραμένει συνδεδεμένο στο δίκτυο φόρτισης, η καμπίνα ψύχεται χωρίς να επηρεάζεται η αυτονομία της μπαταρίας.

Η συντήρηση που χρειάζεται

Ένα παραμελημένο σύστημα κλιματισμού μπορεί να αναπτύξει μύκητες και βακτήρια, προκαλώντας δυσάρεστες οσμές. Η βασική συντήρηση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας κάθε 15.000 έως 20.000 χιλιόμετρα ή μία φορά τον χρόνο, καθώς και τον καθαρισμό των αεραγωγών όταν εμφανίζονται οσμές.

Αντίθετα, η συχνή αναπλήρωση ψυκτικού υγρού δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, το κύκλωμα του κλιματισμού είναι κλειστό και το ψυκτικό δεν «καταναλώνεται». Εάν το σύστημα δεν ψύχει σωστά, πιθανότατα υπάρχει διαρροή που πρέπει να εντοπιστεί και να επισκευαστεί.

Πηγή: iefimerida.gr