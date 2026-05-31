Άδειο μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκίνητου -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν το δεις

Στον κόσμο των αυτοκινήτων οι οδηγοί έχουν επινοήσει έναν άτυπο «κώδικα» χρησιμοποιώντας διάφορες χειρονομίες ούτως ώστε να επικοινωνούν με τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Για παράδειγμα ένα κίτρινο γιλέκο ασφαλείας στο κάθισμα υποδηλώνει ότι ο οδηγός είναι επαγγελματίας και το όχημα κάνει συχνές στάσεις για εργασία.

Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι κι όταν κάποιος αφήνει ένα μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Αν και για τους περισσότερους αυτό ίσως θα σήμαινε ότι ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με υγρά, π.χ. έχει ξεμείνει από καύσιμα ή έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει μακρά ιστορία, με την εμφάνισή της να γίνεται στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1950, και να φανερώνει την πρόθεση του ιδιοκτήτη να πουλήσει το όχημά του.

Αν και τότε ξεκίνησε για την αποφυγή κάποιων φόρων που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση, πλέον έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση της χώρας, με πολλούς Αργεντινούς να συνεχίζουν την ίδια τεχνική για το μεταχειρισμένο όχημά τους.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια από τη στιγμή που η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, δεν έχει περάσει τα σύνορα της χώρας.

Βέβαια, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την εξάπλωση της ιστορίας της συγκεκριμένης τεχνικής, σε πολλές χώρες όπου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδας «πωλείται» στα παράθυρα των αυτοκινήτων, π.χ. στην Ισπανία, δεν θα ήταν περίεργο να υιοθετηθεί από τους εκεί ιδιοκτήτες.

