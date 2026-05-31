Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΆδειο μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκίνητου -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν το δεις
LIKE ONLINE

Άδειο μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκίνητου -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν το δεις

 31.05.2026 - 16:45
Άδειο μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκίνητου -Τι σημαίνει, τι πρέπει να κάνεις όταν το δεις

Αν και στις μέρες μας η ύπαρξη ενός μπουκαλιού στην οροφή ενός αυτοκινήτου δε συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο, παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για να υποδηλώσει μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη.

Στον κόσμο των αυτοκινήτων οι οδηγοί έχουν επινοήσει έναν άτυπο «κώδικα» χρησιμοποιώντας διάφορες χειρονομίες ούτως ώστε να επικοινωνούν με τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Για παράδειγμα ένα κίτρινο γιλέκο ασφαλείας στο κάθισμα υποδηλώνει ότι ο οδηγός είναι επαγγελματίας και το όχημα κάνει συχνές στάσεις για εργασία.

 

Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι κι όταν κάποιος αφήνει ένα μπουκάλι στην οροφή ενός αυτοκινήτου. Αν και για τους περισσότερους αυτό ίσως θα σήμαινε ότι ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με υγρά, π.χ. έχει ξεμείνει από καύσιμα ή έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει μακρά ιστορία, με την εμφάνισή της να γίνεται στην Αργεντινή τη δεκαετία του 1950, και να φανερώνει την πρόθεση του ιδιοκτήτη να πουλήσει το όχημά του.

Αν και τότε ξεκίνησε για την αποφυγή κάποιων φόρων που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση, πλέον έχει περάσει στη λαϊκή παράδοση της χώρας, με πολλούς Αργεντινούς να συνεχίζουν την ίδια τεχνική για το μεταχειρισμένο όχημά τους.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι παρότι έχουν περάσει πάνω από 70 χρόνια από τη στιγμή που η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, δεν έχει περάσει τα σύνορα της χώρας.

Βέβαια, με την ανάπτυξη του διαδικτύου και την εξάπλωση της ιστορίας της συγκεκριμένης τεχνικής, σε πολλές χώρες όπου απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδας «πωλείται» στα παράθυρα των αυτοκινήτων, π.χ. στην Ισπανία, δεν θα ήταν περίεργο να υιοθετηθεί από τους εκεί ιδιοκτήτες.

Πηγή: carandmotor.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σάλος από καταγγελία σε πολυκατάστημα - Γονέας άφησε το παιδί του να ουρήσει σε διάδρομο
«Ο γάρος της ημέρας»: Η νέα απρόσμενη φωτογραφία σε χώρο στάθμευσης - «Όταν ρίζεις και από τις δύο μεριές...»
Χωρίς ρεύμα έμειναν ορεινά χωριά σε Λευκωσία και Λεμεσό – Τι συνέβη – Δείτε πίνακες
Απόψε το σπάνιο φαινόμενο του «μπλε φεγγαριού», πότε θα είναι ορατό
Γνωστή αεροπορική εταιρεία θα μας ταξιδέψει σε αυτούς τους προορισμούς με μόνο €14.99 - Λεπτομέρειες
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραηλινές εισαγγελικές Αρχές: Η Χαμάς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέσω συνδέσμου στην Κύπρο

 31.05.2026 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Air condition στο αυτοκίνητο το καλοκαίρι: Το κοινό λάθος που γίνεται με την ανακύκλωση αέρα

 31.05.2026 - 17:13
Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στην οποία θα συνοδεύεται από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και επιχειρηματική αποστολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

Πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο Καζακστάν - Οι επαφές και το πρόγραμμα

  •  31.05.2026 - 11:52
Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

Σοφοκλής Σοφοκλέους στο «Τ»: «Η ΕΔΕΚ πλήρωσε την εσωστρέφεια»- «Τραγικό το αποτέλεσμα και αναμενόμενο-Επανίδρυση της ΕΔΕΚ και ανοιχτό συνέδριο»

  •  31.05.2026 - 07:10
Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

Φειδίας Παναγιώτου: Προσλαμβάνει για την ομάδα του στο Ευρωκοινοβούλιο – Ζαλίζει το ποσό του μισθού

  •  31.05.2026 - 17:23
Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

Αισιόδοξο μήνυμα για τον τουρισμό: Υπάρχει σταδιακή βελτίωση στη ροή των κρατήσεων - Ποιες χώρες μας τίμησαν

  •  31.05.2026 - 16:20
Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

Αναστάτωση στην Ξυλοφάγου: Στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή - Ψάχνουν να βρουν την προέλευσή του

  •  31.05.2026 - 18:34
Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από αδιαθεσία - Τι συνέβη - Ποια τα νεότερα για την υγεία του

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μετά από αδιαθεσία - Τι συνέβη - Ποια τα νεότερα για την υγεία του

  •  31.05.2026 - 17:53
Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

Στους δρόμους βγαίνει ξανά η Αστυνομία με τον νέο μήνα - Ποιους και τι θα ελέγχει

  •  31.05.2026 - 15:06
Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας

Κατακλυσμός στη Λεμεσό: Μουσική, χορός και... το έθιμο του «Πάμπορου» - Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυριακής και Δευτέρας

  •  31.05.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα